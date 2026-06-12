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그룹 보이넥스트도어(BOYNEXTDOOR)가 발표한 첫 정규 음반이 일본 발매 첫날 오리콘 데일리 앨범 랭킹 1위를 차지했다.지난 11일 오리콘이 발표한 최신 차트(6월 10일 자)를 보면 보이넥스트도어(성호, 리우, 명재현, 태산, 이한, 운학)의 정규 1집 'HOME'(홈)은 현지 발매 당일 13만 6278장의 판매량을 기록하며 데일리 앨범 랭킹 정상으로 진입했다. 이들은 미니 1~5집과 일본 싱글 두 장에 이어 이번 앨범까지 그동안 발매한 모든 음반을 오리콘 차트 최상위권에 진입시켰다.'HOME'은 보이넥스트도어가 연습생 시절을 거쳐 데뷔 이후 활동하며 겪은 감정과 경험을 담아낸 앨범이다. 이번 앨범에는 멤버 전원이 곡 작업에 참여했다. 이들의 자전적 이야기를 담은 '06070', '기억해줘요'를 비롯해 팬송 'I Wonder'(아이 원더), 'I Wonder, Always'(아이 원더, 올웨이즈)의 크레딧에 팀 이름을 올렸다.'HOME'은 지난 11일 한터차트 집계 기준 97만 3060장이 판매돼 미니 3~5집에 이어 다시 한번 밀리언셀러 기록을 앞두고 있다. 아울러 지난 9일 오후 8시부터 12일 오전 8시까지 한국과 대만 애플뮤직 '인기 앨범' 차트 1위를 유지했고 중국, 일본, 인도네시아, 튀르키예, 싱가포르 등 11개 국가 및 지역에서 10위권 내에 진입했다. 타이틀곡 'VIRAL'(바이럴)은 발매 첫날 멜론 일간 차트에 진입한 뒤 사흘 연속 순위권을 유지하고 있다. 해당 곡은 9일 자 한국 스포티파이 '데일리 톱 송' 20위, 10일 자 애플뮤직 '오늘의 톱 100: 대한민국' 9위에 올랐다.무대 퍼포먼스에 대한 주목도도 높다. 보이넥스트도어는 지난 11일 Mnet '엠카운트다운'에 출연해 'VIRAL' 무대를 선보였다. 멤버들은 안무 합을 맞춘 군무와 페어 안무, 댄스 브레이크를 소화했다. 기존 활동에서 보여준 분위기와 다른 모습을 연출한 이들은 향후 KBS2 '뮤직뱅크', MBC '쇼! 음악중심', SBS '인기가요'에 출연해 활동을 이어갈 예정이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr