'동궁'이 7월 17일 공개된다. / 사진제공=넷플릭스

넷플릭스 시리즈 '동궁'이 오는 7월 17일 공개를 확정했다. 공개일 발표 포스터도 함께 공개되며 작품이 선보일 미스터리한 세계관에 대한 기대를 높였다. 남주혁, 노윤서, 조승우가 호흡을 맞추는 가운데 동궁에 숨겨진 저주의 비밀이 어떻게 펼쳐질지 관심이 쏠린다.'동궁'은 귀(鬼)의 세계를 넘나드는 능력을 지닌 구천(남주혁 분)과 비밀을 간직한 궁녀 생강(노윤서 분)이 왕(조승우 분)의 부름을 받아 동궁에 깃든 저주의 실체를 파헤치면서 벌어지는 이야기를 그린 작품이다.동궁 깊숙한 곳에 자리한 미스터리와 이를 추적하는 구천, 생강의 이야기가 색다른 긴장감을 예고한다. 여기에 '악마판사', '붉은 달 푸른 해' 등을 연출한 최정규 감독과 '불가살', '손 the guest'의 권소라·서재원 작가가 제작진으로 참여했다.함께 공개된 포스터에는 밧줄에 몸이 묶인 채 어두운 연못에 발을 들인 구천의 모습이 담겼다. 등에 멘 복숭아 나뭇가지 다발과 그를 둘러싼 붉은 기운이 묘한 긴장감을 자아낸다. '현실의 경계를 넘어 귀의 세계로'라는 카피는 작품이 펼쳐낼 세계관과 서사에 대한 궁금증을 높인다.남주혁은 '스타트업', '스물다섯 스물하나', '비질란테' 등에 이어 이번 작품에서 현실과 귀의 세계를 오가며 귀신을 쫓는 귀신베기꾼 구천 역을 맡았다. 노윤서는 넷플릭스 영화 '20세기 소녀', 드라마 '일타 스캔들'에 이어 귀의 소리를 들을 수 있는 궁녀 생강 역으로 새로운 모습을 선보인다.동궁의 저주를 함께 추적하는 두 인물의 관계와 호흡도 관전 포인트다. 여기에 조승우가 왕 역을 맡아 극의 무게감을 더한다. 왕의 부름으로 시작된 사건이 어떤 방향으로 전개될지 관심이 모인다.넷플릭스 시리즈 '동궁'은 오는 7월 17일 넷플릭스에서 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr