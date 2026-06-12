홍진경이 남다른 살림 꿀팁을 공개해 웃음을 안겼다. / 사진='공부왕찐천재 홍진경' 유튜브 캡쳐

홍진경이 지젤에게 살림 비법을 전수했다. / 사진='공부왕찐천재 홍진경' 유튜브 캡쳐

모델 겸 방송인 홍진경이 걸그룹 에스파(aespa) 멤버 지젤에게 살림 꿀팁을 전수했다. 하지만 네티즌의 의아함을 자아낼 정도로 허술한 면모를 보였다. 홍진경은 의심하는 네티즌의 댓글에 쿨한 답변을 남기기도 했다.지난 11일 유튜브 채널 '공부왕찐천재 홍진경'에는 홍진경이 자취를 시작한 지젤에게 살림 꿀팁을 알려주는 영상이 공개됐다.홍진경은 먼저 우유를 흘리지 않고 따르는 방법을 알려줬다. 이를 위해 컵에 숟가락을 꽂고 시범을 보인 홍진경은 이내 숟가락을 떨어뜨려 우유를 흘렸다. 그는 "숟가락을 잘 잡아야 한다"고 수습했다.이어서 손님용 햄 플레이팅 방법, 실을 이용해 혼자 팔찌 끼는 법 등 기상천외하면서도 유용한 꿀팁들을 방출했다. 홍진경은 "팔찌를 혼자 쉽게 낄 수 있게 되고는 나 혼자 백 년 만 년 살 수 있을 것 같다"며 감탄했다.한 네티즌은 댓글로 "저 살림법 다 틱톡에서 본 거냐"고 물었다. 이에 홍진경이 "ㅋㅋㅋㅋ"로 답변을 달아 웃음을 자아냈다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr