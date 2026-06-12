성동일 아들이 특허를 가지고 있다고 밝혔다./사진='술빚는윤주모'

성동일 아들이 특허를 가지고 있다고 밝혔다./사진='술빚는윤주모'

배우 성동일과 아들 성준이 유튜브 예능에 첫 동반 출연한다.12일 오후 5시 30분 공개되는 유튜브 채널 ‘술 빚는 윤주모’에는 성동일과 성준이 출연해 근황을 공개한다.이날 윤주모(윤나라 셰프)는 “‘아빠 어디가’에서 귀여워했던 아이가 대학생이 됐다”며 “꼬마가 어른이 돼서 아버지와 같이 윤주당에 술을 마시러 오다니 너무 설렌다”며 반긴다.“집에 TV가 없어서 ‘흑백요리사’도 본 적이 없다”는 성동일은 “아이들과 ‘아빠 어디가’를 했을 때도 본 적이 없다”고 밝힌다. 성준도 당시 방송을 본 적이 없다며 “요즘엔 아빠가 가끔 보여주신다”고 하자, 성동일은 “옛날 생각 날 때 유튜브로 본다”고 말한다.“성준과 술 한잔 하는 게 꿈이었다”고 밝힌 성동일은 윤주모의 웰컴주를 마시더니 “이거 완전 작업주”라고 만족한다. 윤주모는 성준에게 “여자 친구 있냐”며 “술 몇 병 주겠다”고 해 성준의 대답에 이목이 쏠린다.현재 한양대학교 건설환경공학과 2학년으로 재학 중인 성준은 특허를 2개나 갖고 있다고 밝힌다. 그는 “중학교 때 선생님과 같이 특허를 냈다”며 “과학고에 가서는 친구들과 대회를 나가 또 특허를 냈다”고 말한다. 성동일은 “준이가 지금도 성장을 하는 게 너무 좋다”며 “지금도 미래에 대한 고민을 진짜 많이 하더라. 오래전부터 관심을 가졌던 심리학에 대해서도 다시 공부한다고 한다”며 자랑했다.성준은 존경스러웠던 아빠의 모습에 대해 “대단하다고 느끼는 게 진짜 눈물을 안 보이신다”며 “초등학교 4학년 때 아빠가 처음으로 펑펑 우는 걸 살면서 유일하게 봤다”고 밝힌다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr