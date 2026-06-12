이진주 PD가 새로운 연애 예능으로 시청자들을 찾는다./사진제공=넷플릭스

이진주 PD가 새로운 연애 예능으로 시청자들을 찾는다./사진제공=넷플릭스

이진주 PD가 새로운 연애 예능으로 시청자들을 찾는다.오는 17일 공개되는 넷플릭스 예능 '연애실험실'은 예측 불가능한 상황에 놓인 참가자들의 감정 변화와 관계 형성 과정을 관찰하는 연애 실험 프로그램이다.'환승연애' 시리즈와 '연애남매'를 선보인 이진주 PD의 신작으로 공개 전부터 관심을 끌고 있다. 기존 연애 예능에서 보기 어려웠던 설정을 내세워 참가자들의 솔직한 반응과 관계 변화를 담아낼 예정이다.이진주 PD는 '연애남매'를 통해 화제를 모았으며, 지난해에는 예능 '대결! 팽봉팽봉'을 기획했다. 해당 프로그램은 배우 유승호의 데뷔 후 첫 고정 예능 출연작으로 주목받았지만, 0%대 시청률을 기록하며 종영했다.공개된 1회 예고편에는 '침대 소개팅'이라는 파격적인 설정이 담겼다. 처음 접하는 상황에 참가자들은 "이게 말이 되나?", "이거는 진짜로 상상을 못 했어요"라며 당황한 반응을 보였다. 낯선 환경 속에서 참가자들의 감정 변화도 포착됐다. 호감을 표현하는 적극적인 플러팅부터 긴장감이 감도는 대치까지 다양한 모습이 이어지며 관계의 향방에 궁금증을 더했다.특히 가장 사적인 공간인 침대 위에서 처음 만난 이성들이 어떤 감정을 쌓아가게 될지 관심이 쏠린다. 제작진은 1회의 '침대 소개팅'을 시작으로 이후에도 다양한 실험적 상황을 선보일 예정이라고 밝혔다. 여기에 관찰자로 참여한 몬스타엑스 주헌과 크리에이터 찰스엔터가 참가자들의 관계 변화를 지켜보며 리액션을 더 한다.'연애실험실'은 오는 17일 넷플릭스를 통해 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr