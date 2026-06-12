배성재, 김다영 부부가 '전현무계획3'에 출연한다. / 사진제공=MBN·채널S '전현무계획3'

배성재, 김다영 부부가 '전현무계획3'에 출연한다. / 사진제공=MBN·채널S '전현무계획3'

'전현무계획3'에서 배성재, 김다영 부부가 2세 계획부터 전현무 소개팅 이야기까지 솔직한 대화를 나누며 유쾌한 먹트립을 펼친다. 배성재는 딸 셋을 원했지만, 김다영은 처음 듣는 이야기였다.12일 방송되는 MBN·채널S 공동 제작 예능 '전현무계획3' 35회에서는 전현무, 곽튜브(곽준빈)가 '먹친구' 배성재, 김다영 부부와 함께 '서울 뒷골목 투어' 2탄에 나선다. 네 사람은 야구선수들이 즐겨 찾는 맛집을 방문해 다양한 이야기를 나눈다.네 사람은 잠실 야구장 인근 골목으로 향한다. 전현무는 "야구선수 열에 아홉은 미식가다. 그런 선수들이 팀을 가리지 않고 찾는 맛집"이라며 자신 있게 한 소고기 맛집을 소개한다.가게 안을 가득 채운 야구선수들의 사인과 사인볼을 본 출연진은 감탄을 감추지 못한다. 사장 역시 "고기에 대해서는 자신 있다. 투뿔 8, 9등급만 판매한다"고 설명한다. 이후 육즙 가득한 소고기 먹방이 이어지고, 김다영은 "소고기를 이렇게 입안 가득 씹어본 건 처음"이라며 만족감을 드러낸다.분위기가 무르익자 전현무는 자연스럽게 배성재, 김다영 부부의 2세 계획을 묻는다. 이에 배성재는 "어렸을 때는 딸 셋을 원했다"고 말하고, 김다영은 "딸 셋? 저도 처음 듣는 이야기"라며 놀란 반응을 보인다.이어 배성재가 전현무에게 "형은 계획 있냐"고 되묻자, 전현무는 "일단 결혼할 대상이 있어야지"라며 웃픈(?) 현실을 털어놓는다. 곽튜브는 김다영에게 "동료분들 소개 좀 해달라"고 거든다. 김다영은 "나이 차이가 있어도 괜찮으시냐"고 물으며 전현무의 의중을 떠본다. 과연 전현무가 갑작스러운 소개팅 제안에 어떤 반응을 보일지 관심이 모인다.배성재는 신혼집 공간 구성에 대해서도 솔직하게 이야기한다. 그는 "화장실이 있는 안방을 내 방으로 쓰고 있다. 부부 침실은 가장 작은 방"이라고 밝혀 모두를 놀라게 한다.배성재, 김다영 부부의 신혼 생활 이야기는 12일 '전현무계획3'에서 확인할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr