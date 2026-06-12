배우 이시언이 2002년 월드컵 당시 카메라를 응시하고 있다. / 사진=이시언 SNS

배우 이시언이 배우 데뷔 2년 차였던 2002년 신인 시절을 회상했다.이시언은 지난 11일 자신의 인스타그램 스토리에 "대한민국 국가대표팀!! 파이팅 입니다!"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 이시언이 2002년 월드컵 당시 슬로건을 목에 걸친 채 카메라를 응시하고 있는 모습. 이시언은 "2002년 미국전직관 사진"이라고 설명했다. 지금과 크게 다를 바 없는 얼굴이지만, 과거 그의 모습에 누리꾼들은 "헉"이라며 놀란 반응을 보였다.한편 이시언은 1982년생으로 올해 만 43세다. 2001년 영화 '신라의 달밤'으로 데뷔해 올해 24주년을 맞았다. 2021년 배우 서지승과 결혼해 지난달 슬하에 아들을 두게 됐다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr