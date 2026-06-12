함소원이 '이호선의 사이다'에 출연한다./사진제공=SBS Plus

함소원이 '이호선의 사이다'에 출연한다./사진제공=SBS Plus

함소원이 딸 혜정이의 건강 문제와 함께 이혼한 지 4년 된 전남편 진화와 관계를 이어가고 있는 이유를 고백한다.오는 13일 오전 10시 방송되는 SBS Plus 예능 ‘이호선의 사이다’ 24회에서는 ‘터지기 3초 전, 갈등 폭탄’을 주제로 다양한 사연이 공개된다.이날 사연자로 출연한 함소원은 “혜정이가 학교에서 건강검진을 했는데 비만 판정을 받았다”며 “진화를 만나고 약 1년 만에 9~10kg 쪘다”라고 밝힌다. 딸을 향한 걱정과 답답함을 쏟아낸 함소원은 진화를 향한 서운함까지 털어놓는다.함소원은 2018년 결혼 후 2022년 이혼에 이르기까지 4년이라는 시간이 훌쩍 지났음에도 전남편 진화와 계속 연락하고 자신의 집에 들이고 같이 살았던 이유를 밝힌다. 두 사람의 관계에 이호선, 김지민 역시 놀라움을 감추지 못한다.함소원은 “시어머니께서 한국에 오셔서 2년 정도 사신 적이 있다”고 시집살이를 고백한다. 그는 “우리 어머니도 세고, 시어머니도 좀 센 편이라 갈등 상황이 있었다”며 갈등 상황을 설명한다.제작진은 “함소원이 이혼 후에도 이어지고 있는 진화와의 관계와 딸 혜정이를 둘러싼 현실적인 고민까지 가감 없이 꺼내놓는다”며 “이호선의 사이다 솔루션은 무엇일지 지켜봐 달라”라고 전했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr