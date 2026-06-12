'구해줘! 홈즈'가 '옆집 특집'으로 시청자들의 흥미를 자극했다./사진=MBC 방송 화면 캡처

'구해줘! 홈즈'가 '옆집 특집'으로 시청자들의 흥미를 자극했다./사진=MBC 방송 화면 캡처

'구해줘! 홈즈'가 '옆집 특집'으로 시청자들의 흥미를 자극했다./사진=MBC 방송 화면 캡처

MBC '구해줘! 홈즈'(이하 '홈즈')가 '옆집 특집'으로 시청자들의 흥미를 자극했다.11일 방송된 '홈즈'에서는 지역 랜드마크와 유명인 자택 인근 매물을 둘러보는 '옆집 특집'이 펼쳐졌다. 최근 첫 정규앨범으로 컴백한 그룹 보이넥스트도어의 명재현, 태산, 이한이 인턴 코디로 출연해 MC 주우재와 함께 임장에 나섰다.첫 번째 매물은 서울 용산구에 위치한 '하이브 옆집'이었다. 일반 원룸에서는 보기 드문 높은 층고의 복층형 하이엔드 생활 주택으로, 전용면적 약 47㎡ 규모의 펜트하우스 세대가 소개됐다. 높은 천장고 덕분에 개방감이 돋보였으며, 용산 일대가 내려다보이는 전망과 나선형 계단으로 연결된 침실 공간, 화장실, 루프탑까지 갖추고 있었다. 해당 매물은 보증금 5000만 원에 월세 760만 원으로 공개됐다. 같은 건물 내 소형 평수 매물은 보증금 2000만 원, 월세 178만 원이었다.이어 찾은 곳은 서울 종로구 삼청동의 '재벌가 옆집'이었다. 대기업 창업주의 옛 사저로 알려진 복합문화예술공간 바로 옆에 자리한 주택으로, 한옥과 저층 주택이 어우러진 고즈넉한 분위기가 특징이었다. 방과 방이 이어지는 독특한 구조와 옛 정취가 남아 있는 주방, 별채 다락이 눈길을 끌었다. 특히 다락에서 한옥 길로 바로 연결되는 별도의 출입문도 마련돼 있었다. 해당 매물의 매매가는 32억 원으로 소개됐다.세 번째 임장지는 서울 광진구 자양동의 '대학교 옆집'이었다. 건국대학교 인근 주상복합 아파트로, 집주인의 취향이 반영된 인테리어와 탁 트인 조망이 시선을 모았다. 기존 거실과 방 2개 구조를 스튜디오 형태로 변경해 공간 활용도를 높였으며, 곳곳에 배치된 가구도 눈길을 끌었다. 이 아파트는 2003년 분양 당시 5억 원에 공급됐으며 현재 시세는 20억 원을 웃도는 것으로 전해졌다.마지막으로 공개된 곳은 경기 구리시 아치울마을의 'JYP 옆집'이었다. 현빈·손예진 부부의 신혼집과 박정민 등 유명 연예인들이 거주하는 고급 주택가에 위치한 단독주택이다. 돌길이 놓인 마당과 파고라가 마련돼 있었으며, 지하층에는 화가인 아내의 작업실이 자리했다. 집 안 곳곳에는 직접 그린 작품과 감각적인 인테리어가 배치돼 있었다. 매매가는 16억9000만 원으로 공개됐다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr