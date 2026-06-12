한혜진이 공식 행사에 참석한 모습이다. / 사진=텐아시아 DB

한혜진이 자신의 별장에 외부인이 무단 침입한 일화를 공개했다. / 사진='한혜진' 유튜브 영상 캡처

모델 겸 방송인 한혜진이 자신의 별장에서 겪은 황당한 주거 침입 피해를 털어놨다.지난 11일 유튜브 채널 '한혜진 Han Hye Jin'에는 '시골에 집 지은 진짜 이유'라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에서 한혜진은 코미디언 김숙과 함께 캠핑을 즐기며 시골 생활에 대한 이야기를 나눴다.대화 도중 한혜진은 김숙에게 제주도 집에 만족하는지 물었다. 김숙은 "최근에 배우 라미란이 제주 집을 찾았다. 집을 구경하러 온 사람들이 많아서 거의 관광지 같았다더라"고 말했다. 이어 한혜진의 별장을 언급하며 "대문이 없던데 꼭 설치해라"고 덧붙였다.한혜진은 김숙의 말에 공감하며 실제 겪은 무단 침입 사례를 밝혔다. 그는 "집에서 막 샤워하고 나왔는데 (모르는 사람이) 툇마루에 앉아서 커피를 마시고 담배를 피우고 있더라"고 설명했다. 이에 김숙은 "남의 집에 와서 담배까지 피우는 건 너무 심하다"며 함께 분노했다.앞서 한혜진은 강원도 홍천에 자신이 직접 설계한 별장을 짓는 과정을 유튜브를 통해 공개했다. 하지만 이후 별장을 찾는 외부인들의 무단 방문이 잇따르자 사생활 침해로 인한 고충을 털어놓기도 했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr