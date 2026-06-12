김성수, 김서형과 19금 베드신…전여친 소환하며 "자부심 있어" ('신랑수업2')

사진='맛있는 섹스 그리고 사랑' 스틸컷./

김성수가 영화 '맛있는 섹스 그리고 사랑'에 대한 자부심을 보이며 전여친을 소환했다.지난 11일 방송된 채널A 예능 ‘신랑수업2’에서는 김성수가 자신의 생일을 맞아 박소윤과 함께 ‘커플 댄스’에 도전했다.김성수는 생일을 맞아 박소윤에게 받은 ‘소원권’을 사용하기로 했다. 그는 오랜 버킷리스트인 ‘커플 댄스’를 배우기에 나섰다. 선수용 복장까지 제대로 갖춰 입은 두 사람은 한 댄스 교습소에서 사랑의 춤인 룸바 수업을 받았다. 수업 중 김성수는 뜻밖의 ‘하체 부실’ 면모를 보였다. 이후 두 사람은 무려 세 시간이 넘는 연습 끝에 호흡이 착착 맞는 매혹적인 룸바 무대를 선보였다.칵테일 바로 자리를 옮긴 두 사람은 “춤의 매력을 느껴서, 나이 먹어서도 같이 춤추면 좋겠다”며 만족감을 보였다. 진솔한 대화를 이어가던 중, 박소윤은 “오빠가 그렇게 보라고 했던 오빠의 영화를 봤다”며 김성수의 스크린 데뷔작을 언급했다. 김성수의 스크린 데뷔작은 '맛있는 섹스 그리고 사랑'(2003)으로, 김서형과의 파격적인 베드신으로 화제를 모았다.이어 박소윤은 “중간에 끄려다가 끝까지 다 봤는데, (‘19금’ 내용이 있어서) 보기가 좀 힘들었다”고 털어놨다. 박소윤의 보수적인 반응에 김성수의 표정은 어두워졌다. 스튜디오에서 김성수는 “제 작품이 영화계에서 파격적인 장르로 한 획을 그었다고 생각해 자부심이 있다”고 밝히며 “지금도 좋은 작품이 들어온다면 도전 의향이 있다”라고 소신을 전했다.김성수는 박소윤에게 “그 영화를 찍을 당시 여자친구가 있었는데, 내 연기를 지지하고 응원해준 덕분에 짓궂었던 반응들도 다 괜찮았다”라고 말했다. 이에 박소윤은 “갑자기 전 여자친구 얘기가 왜 나와?”라며 서운해했다.스튜디오에서 이를 지켜보던 김성수는 “당시에는 시야가 좁았는데, 제3자의 시선으로 보니 소윤이의 기분도 이해가 된다”며 미안해했다. 싸늘했던 분위기 속 김성수는 이날 연습 내내 들었던 룸바 음악을 신청했고, 두 사람은 자리에서 일어나 룸바를 함께 추며 화해했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr