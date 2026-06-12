연정훈의 훈육법이 공개됐다. / 사진='자유부인 한가인' 영상 캡처
연정훈의 훈육법이 공개됐다. / 사진='자유부인 한가인' 영상 캡처
배우 연정훈이 다정과 단호를 오가는 훈육법을 보여줬다. 몸싸움하는 자녀들은 엄중하게 훈육하면서도, 한가인 몰래 아이들에게 아이스크림, 햄버거 등 맛있는 음식을 사주기도 했다.

11일 유튜브 채널 '자유부인 한가인'에는 '한가인과 아예 다른 '연정훈 자식 훈육법' 최초 공개 (엄청 살벌함, 진짜 목소리)'라는 제목의 영상이 공개됐다.
연정훈의 훈육법이 공개됐다. / 사진='자유부인 한가인' 영상 캡처
연정훈의 훈육법이 공개됐다. / 사진='자유부인 한가인' 영상 캡처
연정훈은 아들, 딸을 데리고 아쿠아리움으로 향했다. 제작진은 "아이들과 자주 다니냐"고 물었다. 연정훈은 "우린 맨날 다닌다. 박물관도 가고 자연사박물관, 동물원도 가고 극장도 간다"라고 자랑했다. 제작진은 "아이들과 놀 때 한가인이 절대 허락 안 하는 거 몰래 한 적은 없냐"라고 질문했다. 연정훈은 "많다. 아이스크림 먹기. 햄버거 먹기. 피자 먹기"라며 웃었다.

차로 이동 중 자녀들이 신경전을 벌이다 가벼운 몸싸움까지 하게 됐다. 연정훈은 "너희들 혼날까? 제이도 그만할까? 제우야 그만하자. 그러면 안 되겠지?"라고 딸, 아들에게 단호히 이야기했다.

자녀들은 다툼을 멈추는 듯 했지만 잠시 후 다시 시작했다. 연정훈은 "집에 가자. 안 되겠다. 너희들은 오늘 놀 수 있는 행동이 아닌 거 같다"라며 "한 번만 더 싸우면 그만하고 촬영 접고 집으로 가는 걸로 하자"고 훈육했다. 혼낼 때는 혼내는 아빠의 모습이 눈길을 끌었다.

한가인과 연정훈은 2005년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr

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