연정훈의 훈육법이 공개됐다. / 사진='자유부인 한가인' 영상 캡처

연정훈의 훈육법이 공개됐다. / 사진='자유부인 한가인' 영상 캡처

배우 연정훈이 다정과 단호를 오가는 훈육법을 보여줬다. 몸싸움하는 자녀들은 엄중하게 훈육하면서도, 한가인 몰래 아이들에게 아이스크림, 햄버거 등 맛있는 음식을 사주기도 했다.11일 유튜브 채널 '자유부인 한가인'에는 '한가인과 아예 다른 '연정훈 자식 훈육법' 최초 공개 (엄청 살벌함, 진짜 목소리)'라는 제목의 영상이 공개됐다.연정훈은 아들, 딸을 데리고 아쿠아리움으로 향했다. 제작진은 "아이들과 자주 다니냐"고 물었다. 연정훈은 "우린 맨날 다닌다. 박물관도 가고 자연사박물관, 동물원도 가고 극장도 간다"라고 자랑했다. 제작진은 "아이들과 놀 때 한가인이 절대 허락 안 하는 거 몰래 한 적은 없냐"라고 질문했다. 연정훈은 "많다. 아이스크림 먹기. 햄버거 먹기. 피자 먹기"라며 웃었다.차로 이동 중 자녀들이 신경전을 벌이다 가벼운 몸싸움까지 하게 됐다. 연정훈은 "너희들 혼날까? 제이도 그만할까? 제우야 그만하자. 그러면 안 되겠지?"라고 딸, 아들에게 단호히 이야기했다.자녀들은 다툼을 멈추는 듯 했지만 잠시 후 다시 시작했다. 연정훈은 "집에 가자. 안 되겠다. 너희들은 오늘 놀 수 있는 행동이 아닌 거 같다"라며 "한 번만 더 싸우면 그만하고 촬영 접고 집으로 가는 걸로 하자"고 훈육했다. 혼낼 때는 혼내는 아빠의 모습이 눈길을 끌었다.한가인과 연정훈은 2005년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr