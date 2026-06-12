평론가 위근우가 넷플릭스 시리즈 참교육을 강하게 비판했다./사진=위근우 평론가 SNS 캡처

평론가 위근우가 넷플릭스 시리즈 참교육을 강하게 비판했다.위근우는 11일 자신의 SNS에 '참교육' 관련 기사를 캡처해 올렸다. 해당 기사는 작품 속 유일한 여성 주연인 진기주의 연기력에 아쉬움을 표하며 그를 '옥에 티'라고 평가한 내용이었다.이에 위근우는 "작품이 옥이 아니라 똥인데 어떻게 옥에 티가 될 수 있어요"라고 적으며 작품 자체를 정면으로 비판했다.'참교육'은 교권이 무너진 교육 현장을 배경으로 교권보호국의 활약을 그린 작품이다. 김무열, 이성민, 진기주, 피오 등이 출연했다. 작품은 공개 직후 넷플릭스 글로벌 톱10 비영어 TV쇼 부문 1위에 오르며 화제를 모았다. 또한 존 시나가 자신의 SNS에 김무열의 사진을 게재하면서 해외에서도 관심을 받았다.반면 작품의 서사를 둘러싼 비판도 이어지고 있다. 원작 웹툰 '참교육'은 연재 당시 교사의 학생 체벌 옹호 논란과 인종차별, 페미니즘 관련 논란에 휩싸인 바 있다. 특히 흑인 비하 논란이 확산하면서 장기 휴재에 들어갔고, 북미판 연재 서비스도 중단됐다.드라마화 과정에서 일부 수위가 조절됐지만, 여전히 특정 계층에 대한 혐오나 고정관념을 강화할 수 있다는 우려가 제기되고 있다. 이에 따라 작품을 둘러싼 찬반 논쟁이 당분간 이어질 전망이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr