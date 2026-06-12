지승현이 '편스토랑'에 출연했다./사진=텐아시아DB

지승현이 '5도2촌' 생활을 공개했다./사진제공=KBS

배우 지승현이 친정집 별채에서 5도 2촌을 생활을 즐기는 근황을 공개했다.지난 11일 방송된 KBS2 예능 ‘신상출시 편스토랑’에는 지승현의 새 편셰프로 합류하는 모습이 담겼다.이날 지승현은 밀양 시골집에서 등장해 눈길을 끌었다. 지승현은 “연기를 해야해서 서울에 사는 것이지, 자연 속에서 살고 싶다. 5도 2촌의 삶을 항상 동경해 와서 이렇게 직접 내려오게 됐다”고 밝혔다. '5도2촌'은 일주일 중 5일은 도시에서 일하고, 2일은 농촌에서 휴식을 하는 라이프 스타일을 일컫는 말이다.해당 집은 과거 처조부가 살던 집이자, 장모님 댁 옆에 있는 별채였다. 지승현은 "가족 모임도 하며 쓰이는 집인데, 장모님께서 관리하고 계시고 저는 종종 도와드리고 있다"라고 설명했다.그는 시골 생활에 대해 “조용해서 너무 좋다. 사람은 자연 속에 있어야 한다. 우주의 일부분인 자연과 우주의 일부분인 저와 에너지를 공유하는 느낌”이라고 만족했다.이후 그는 편백방에 직접 아궁이에 불을 지피고, 고로쇠 수액을 마시는 등 자연인 일상으로 눈길을 끌었다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr