서장훈이 남편의 반전 실체에 배신감을 표한다. /사진제공=JTBC

서장훈이 남편의 반전 실체에 배신감을 표한다. /사진제공=JTBC

모두를 속인 남편의 반전 실체가 공개된다.11일 오후 10시 방송되는 JTBC 예능 ‘이혼숙려캠프’ 89회에서는 22기 두번째 부부의 가사조사와 지난 주 등장한 ‘3천원 부부’의 상담 솔루션이 진행된다.22기 두번째 부부 남편 측 영상에서는 늘 짜증 섞인 말투로 남편을 다그치는 아내의 모습이 그려진다. 그러나 남편은 아내의 끊임없는 짜증 속에서도 항상 다정하게 대답하는 것은 물론, 온종일 “자기야”를 외치며 아내 곁을 떠나지 않는 사랑꾼 면모를 보인다.그러나 아내 측 영상에서 다정함 뒤에 숨겨진 남편의 반전 실체가 밝혀진다. 남편은 밀린 집안일과 남은 업무로 쉴 틈 없는 아내 옆에서 게임을 하고, 집 안에서 드론을 날리는 등 철부지 같은 행동을 반복한다. 이에 지쳐버린 아내는 “남편이 아닌 큰아들 같다”고 표현한다. 서장훈도 "남편의 다정함에 속았다"며 배신감을 표한다.지난 방송에서 화제를 모은 ‘3천원 부부’의 상담 솔루션 과정도 공개된다. 부부는 상담을 통해 남편의 장난기 어린 모습 뒤에 숨겨진 깊은 상처를 마주하게 된다. 상담 중 끝내 눈물을 참지 못하고 오열한 두 사람의 사연에 이목이 쏠린다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr