'오십프로' 김상경과 권율이 유력 대선 후보를 겨냥한 계략을 펼친다.
11일 MBC 금토드라마 '오십프로'는 7, 8회 공개를 앞두고 스틸컷을 공개했다. '오십프로'는 한때 이름을 날렸지만 지금은 한물간 세 남자가 운명처럼 다시 얽히게 되면서 벌어지는 이야기를 그린다.
공개된 사진에는 의미심장한 분위기 속 마주 앉은 한경욱(김상경 분)과 도회장(권율 분)의 모습이 담겼다. 두 사람은 유력한 대선 후보인 김선중(강신일 분)을 새로운 표적으로 삼고 부패 정치인으로 몰아가기 위한 여론전에 나선다. 이들의 공작이 정치권의 판도를 어떻게 뒤흔들지 주목된다. 또 다른 스틸컷에는 도회장과 금강식(이순원 분)의 작당 모의가 담겨 있다. 와인 잔을 들고 건배를 나누는 두 사람의 표정에는 여유와 자신감이 묻어난다. 특히 도회장은 승리를 확신한 듯 미소를 짓고 있는 가운데, 그의 시선 끝에는 굳은 표정을 짓고 있는 유인구(현봉식 분)가 있어 궁금증을 자아낸다.
'오십프로'는 매주 금, 토요일 오후 9시 50분에 방송된다.
박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr
11일 MBC 금토드라마 '오십프로'는 7, 8회 공개를 앞두고 스틸컷을 공개했다. '오십프로'는 한때 이름을 날렸지만 지금은 한물간 세 남자가 운명처럼 다시 얽히게 되면서 벌어지는 이야기를 그린다.
공개된 사진에는 의미심장한 분위기 속 마주 앉은 한경욱(김상경 분)과 도회장(권율 분)의 모습이 담겼다. 두 사람은 유력한 대선 후보인 김선중(강신일 분)을 새로운 표적으로 삼고 부패 정치인으로 몰아가기 위한 여론전에 나선다. 이들의 공작이 정치권의 판도를 어떻게 뒤흔들지 주목된다. 또 다른 스틸컷에는 도회장과 금강식(이순원 분)의 작당 모의가 담겨 있다. 와인 잔을 들고 건배를 나누는 두 사람의 표정에는 여유와 자신감이 묻어난다. 특히 도회장은 승리를 확신한 듯 미소를 짓고 있는 가운데, 그의 시선 끝에는 굳은 표정을 짓고 있는 유인구(현봉식 분)가 있어 궁금증을 자아낸다.
'오십프로'는 매주 금, 토요일 오후 9시 50분에 방송된다.
박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr
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