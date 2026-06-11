장동민이 취재진 앞에서 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

13일 '끝까지 간다! 독박투어' 2회가 방송된다. / 사진제공=E채널·채널S

'끝까지 간다! 독박투어' 장동민이 '지니어스'다운 활약을 펼친다.오는 13일 방송되는 E채널·채널S '끝까지 간다! 독박투어' 2회에서는 스리랑카로 떠난 개그맨 찐친 5인방 김대희x김준호x장동민x유세윤x홍인규가 현지의 명소 중 하나인 카타라가마 사원을 방문한다.앞서 맹그로브숲 투어를 즐긴 독박즈는 이날 홍인규가 추천한 카타라가마 사원으로 향한다. 홍인규는 이곳에 대해 "죽은 사람의 소원도 들어주는 곳"이라며 "현지인들도 평생에 한 번은 꼭 들른다고 한다"고 소개한다.이후 장동민은 이동 중 차 안에서 "내가 서바이벌 게임 준비해 왔어"라고 말해 이목을 끈다. 홍인규는 "장동민 게임, 재밌겠다!"라며 반가워하고, 김준호는 "내가 얼마 전에 동민이가 우승한 '피의 게임'을 다 봤는데, 왜 (장동민을) '지니어스'라고 하는지 알겠어"라며 감탄한다. 홍인규 역시 "맞다. 동민이 형이 명문대생들도 다 진두지휘하잖아"라며 거든다.화기애애한 분위기 속 장동민은 두뇌 게임 문제를 낸다. 이어 그는 "참고로 나는 이 문제를 푸는 데 3초밖에 안 걸렸다"고 말하고, 김준호는 "진짜 3초라고?"라며 놀라워한다. 이후 독박즈는 정답을 찾기 위해 고군분투하지만 쉽게 답을 찾지 못한다. 이에 장동민은 "충분히 맞힐 수 있는 문제다. 이 문제를 시간 안에 못 풀면 물에 잠겨서 죽는다고 생각해 봐"라고 말하며 독려해 웃음을 자아낸다.'끝까지 간다! 독박투어' 2회는 13일 오후 9시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr