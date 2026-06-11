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개와 늑대의 시간 / 사진=채널A

훈련사 강형욱이 문제를 진단했다.지난 10일 방송된 채널A 반려견 갱생 리얼리티 '개와 늑대의 시간2' 21회에서는 다른 반려견들을 통제하려 했던 늑대 3호 '고양 가정폭력견' 프리의 사연이 공개됐다.평화롭게 지내던 세 마리의 관계에 막내견 프리가 성장하면서 균열이 생겼다고 한다. 어느 날 펫캠에는 보더콜리 '망고'의 얼굴이 피범벅이 될 정도의 다퉜고, 한 달에 5~6번씩 공격을 당했다. 모든 원인은 프리에게 있는 것처럼 보였다. 프리는 자신의 밥그릇보다 다른 반려견들의 밥그릇을 먼저 확인했고, 놀이를 할 때도 망고의 장난감에 집착했다. 산책 중에도 망고의 진로를 방해하거나 입질을 시도했다.강형욱은 프리의 행동뿐 아니라 세 마리의 관계와 보호자들의 생활 환경을 함께 살펴보기 시작했다. 특히 프리의 공격성이 망고에게만 집중된다는 점을 보고 성장 과정에서 받은 스트레스와 집 안의 관계 구조가 복합적으로 작용했을 가능성에 대해 언급했다.문제는 단순히 반려견들끼리의 갈등이 아니었다. 프리가 으르렁거리면 아꿍이와 망고는 자연스럽게 자리를 피했고, 보호자들 역시 혹시라도 상황이 커질까 늘 긴장한 채 분위기를 살피고 있었다. 이를 지켜본 강형욱은 "개가 만든 분위기에 모든 가족이 눈치를 보고 있다"며 "세 마리가 모여서 이렇게 된 것"이라고 반려견들이 스스로 관계를 정리하고 통제하는 현재의 상황을 사실상 "무정부 상태"라고 진단했다.보호자들의 생활 환경도 영향을 미치고 있었다. 세 마리를 충분히 산책시키기 어려운 상황 속에서 망고는 보호자들에게 끊임없이 놀아달라는 신호를 보내고 있었다. 활동량을 충분히 해소하지 못하면서 보더콜리 특유의 에너지가 문제 행동으로 나타나고 있었던 것이다. 이후 강형욱은 개별 산책과 프리를 위한 자기주도적 학습 훈련을 제안했다. 특히 프리에게는 다른 개를 통제하는 대신 스스로 생각하고 선택하는 경험을 늘려줘야 한다고 강조했다.강형욱이 망고를 안정적으로 통제하자 프리는 더 이상 망고의 행동에 집착하지 않았고, 처음으로 자신의 훈련에 집중하는 모습을 보였다. 출산 계획까지 미룰 정도로 반려견들의 관계를 걱정했던 보호자들은 "아이들을 더 잘 알게 됐다"고 말했다.채널A 반려견 솔루션 예능 '개와 늑대의 시간2'는 매주 수요일 밤 10시에 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr