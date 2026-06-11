정채연이 아이오아이 재결합 프로젝트에 참여했다. / 사진=텐아시아DB

'전지적 참견 시점'에서 아이오아이 콘서트 현장이공개된다. / 사진제공=MBC '전지적 참견 시점'

MBC '전지적 참견 시점'이 데뷔 10주년을 맞아 다시 뭉친 아이오아이(I.O.I)의 콘서트 현장을 공개한다. 약 9년 만에 완전체로 무대에 오른 멤버들은 팬들과 특별한 시간을 함께하며 의미 있는 순간을 만들었다. 콘서트 준비 과정부터 무대 뒤 진솔한 이야기까지 담길 예정이다.오는 13일 방송되는 MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점' 402회에서는 데뷔 10주년을 기념해 다시 모인 아이오아이의 하루가 펼쳐진다.아이오아이는 2016년 오디션 프로그램 '프로듀스 101'을 통해 결성된 그룹으로, 짧은 활동 기간에도 음악방송 1위와 신인상 수상 등 큰 사랑을 받았다. 재결성 후에도 음원차트 1위까지 기록하는 등 변함없는 파급력을 증명했다. 이번 프로젝트에는 전소미, 김세정, 최유정, 김청하, 김소혜, 정채연, 김도연, 임나영, 유연정이 참여했다. 이들은 각기 다른 9개 소속사의 스태프들이 힘을 모아 재결합 프로젝트를 성사시킨 과정도 방송을 통해 공개된다.10주년 프로젝트의 피날레인 콘서트 당일, 공연장에 모인 멤버들은 오랜만에 함께 서는 무대를 앞두고 설렘을 감추지 못한다. 특히 콘서트 당일 타이틀곡 '갑자기'가 음원 차트 1위에 오르며 현장 분위기는 더욱 뜨거워졌다고. 리허설 현장에서는 특유의 밝은 에너지와 끈끈한 팀워크가 이어지며 공연에 대한 기대감을 높인다.아이오아이는 9년 만에 완전체 콘서트 무대에 올라 팬들과 재회한다. 'Pick Me'부터 '소나기'까지 팬들의 사랑을 받았던 대표곡 무대를 선보이며 뜻깊은 시간을 만든다. 멤버들의 등장에 팬들은 벅찬 감정을 드러냈고, 이를 바라보던 멤버들 역시 감정을 숨기지 못했다고.특히 정채연은 백스테이지에서부터 눈물을 보이며 오랜 시간 기다려준 팬들을 향한 마음을 전한다. 이번 무대가 더욱 특별하게 다가온 만큼 멤버들은 다양한 감정을 나누며 공연을 준비했다고 한다.아이오아이의 데뷔 10주년 콘서트 현장은 오는 13일 밤 11시 10분 방송되는 '전지적 참견 시점'에서 확인할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr