정선희가 매니저와의 황당한 일화를 공개했다. / 사진='집 나간 정선희' 유튜브 영상 캡처

방송인 정선희가 허락도 없이 자신의 차를 몰고 나간 매니저의 황당한 일화를 공개했다.지난 10일 유튜브 채널 '집 나간 정선희'에는 '정선희 대기실 비하인드 최초 공개! 가방 속 필수템 단백질 쉐이크까지'라는 제목의 영상이 게재됐다.정선희는 촬영장 대기실에서 동료들과 담소를 나누던 중 유별났던 매니저들의 일화를 이야기했다. 그는 "옛날에는 재밌는 매니저들이 많았다"며 "자고 있는 연기자를 집 앞에 안 내려주고 그냥 자기 집으로 가버리는 매니저도 있었다"고 말했다.심지어는 정선희의 차를 무단으로 타고 바다로 떠난 매니저도 있었다고. 정선희는 "매니저가 내 차를 갖고 없어졌었다. 전화를 했더니 '바다가 보고 싶어서 바다에 왔다'고 하더라"며 당시 상황을 설명했다.매니저의 황당한 답변에 정선희는 "바다가 보고 싶은데 왜 내 차를 갖고 갔을까?"라고 반응햇다고. 결국 매니저는 정선희에게 사과를 한 후 다시 차를 제자리에 돌려놓았다고 한다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr