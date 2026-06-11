박서윤이 한예리로 열연했다./사진제공=넷플릭스

배우 박서윤이 '참교육'에서 열연했다.지난 5일 공개된 넷플릭스 시리즈 '참교육'은 피해자의 편에 서서 학교를 바로잡는 교권보호국의 활약을 그린 작품이다.박서윤은 3화에 등장하는 소연여고 사건의 중심 인물 '한예리' 역을 맡아 강렬한 인상을 남겼다. 한예리는 '참교육'이 단순한 통쾌함을 넘어 보다 묵직한 논의를 던지나. '허위 미투'로 남자 교사를 죽음으로 내몬 인물임과 동시에 유명 교사의 입시 비리 피해자이기도 하다.이로 인해 피해자가 또 다른 피해자를 낳는 현실과, 그렇게 연결되는 거대한 사건들을 통해 사회 곳곳에 자리한 문제들을 정면으로 응시하게 만든다.박서윤은 2024년 제29회 부산국제영화제에서 영화 '허밍'으로 올해의 배우상을 수상했다. '참교육'을 통해 강렬한 존재감을 남긴 박서윤이 어떤 행보를 이어갈지 기대가 모인다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr