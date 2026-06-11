신민아 주연의 '눈동자'가 6월 24일 개봉한다. / 사진제공=바이포엠스튜디오

이선빈이 출연한 영화 '노이즈'의 한 장면.. / 사진제공=바이포엠스튜디오

신민아 주연의 서스펜스 스릴러 '눈동자'가 이달 24일 개봉한다. '눈동자'는 시력을 잃어가는 주인공이 쌍둥이 동생의 죽음을 둘러싼 진실을 추적하는 이야기를 담은 작품이다. 여성 주인공이 사건의 중심에서 진실을 파헤치는 서사를 앞세워 또 다른 긴장감을 예고한다.'눈동자'는 유전병으로 시력을 점차 잃어가는 서진이 쌍둥이 동생의 죽음을 둘러싼 의혹을 추적하던 중 예상치 못한 진실과 마주하게 되는 서스펜스 스릴러다.앞서 지난해에도 현실 공포물이 개봉된 바 있다. 영화 '노이즈'는 층간소음으로 매일 갈등이 이어지는 아파트 단지에서 실종된 동생을 찾던 주영(이선빈 분)이 의문의 사건에 휘말리게 되는 현실 공포 스릴러다. 누구나 경험할 수 있는 층간소음이라는 현실적인 소재를 바탕으로 일상 속 불안을 그려냈다.'눈동자'는 시력을 잃어가는 인물을 중심에 내세워 또 다른 방식의 긴장감을 선보인다. 점차 흐려지는 시야 속에서 쌍둥이 동생의 죽음에 얽힌 진실을 추적해야 하는 서진의 상황은 관객들이 자연스럽게 그의 시점에 몰입하도록 만든다. '노이즈'가 일상에서 비롯된 공포를 다뤘다면, '눈동자'는 제한된 시야 속에서 발생하는 불안과 서스펜스를 통해 차별화된 긴장감을 전할 예정이다.두 작품은 여성 주인공이 사건의 중심에서 직접 진실을 추적한다는 공통점도 지닌다. '노이즈'의 주영이 실종된 동생을 찾기 위해 위험 속으로 뛰어들었다면, '눈동자'의 서진은 쌍둥이 동생의 의문스러운 죽음 뒤에 숨겨진 진실을 밝히기 위해 나선다. 각기 다른 장르적 색채 속에서도 인물이 사건을 추적해 나가는 과정을 중심으로 몰입감을 높인다는 점에서 공통된 매력을 보여준다.'눈동자'는 오는 24일 개봉 예정이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr