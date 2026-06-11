출연료 고작 5만원인데…대출만 1억 2000만원, 원룸 떠나며 "기분 묘해" ('나혼산')

고강용이 원룸을 떠나 이사한다./사진제공=MBC

아나운서 고강용이 2년 만에 드디어 원룸에서 탈출한다.오는 12일 오후 11시 10분 방송되는 MBC 예능 ‘나 혼자 산다’에서는 고강용이 정든 원룸을 떠나 새집으로 이사하는 모습이 공개된다.지난 3월, 전세 만기를 앞두고 새집을 구하기 위해 매물을 찾아 발품을 팔았던 고강용은 “새로운 터전으로 이사하는 날”이라며 이사 소식을 전한다. 그동안 이사를 10번 이상 했다는 그는 이삿짐센터 차량이 도착하기 1시간 전 짐 정리를 시작하는 여유를 보인다.고강용은 “아낄 수 있을 만큼 아끼자”라는 생각에 처음으로 반포장 이사를 선택했다고 밝힌다. 그는 끊임 없이 나오는 짐에 진땀을 흘리고, 엘리베이터가 없어 계단으로 모든 이삿짐을 옮긴다.자신의 이삿짐으로 가득 찬 트럭을 보고 놀란 모습이 포착됐다. 그는 “짐이 진짜 많네요”라며 원룸 공간에 있었던 짐의 양이 믿기지 않는 듯 눈을 떼지 못한다.고강용은 새집으로 출발하기 전, 그간 추억을 쌓고 정들었던 원룸을 구석구석 둘러보며 마지막 인사를 전한다. 새집에 들어갈 준비를 마친 고강용은 “기분이 묘하더라고요”라며 새로운 터전으로 향한다.한편, MBC 아나운서 출신 김대호는 MBC 아나운서 예능 출연료가 약 5만원(4만 8000원)이라고 밝힌 바 있다. 고강용은 앞서 공개된 예고편을 통해 대출 1억 2000만원을 받아 전세를 구했다고 말했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr