효연과 엔믹스가 팽팽한 예능감 대결을 펼쳤다. / 사진='효연의 레벨업' 유튜브 캡쳐

효연이 게스트 엔믹스와 라디오 콩트를 진행했다. / 사진='효연의 레벨업' 유튜브 캡쳐

효연이 웃수저 엔믹스를 견제하며 웃음을 자아냈다. / 사진='효연의 레벨업' 유튜브 캡쳐

소녀시대 효연이 걸그룹 후배 엔믹스(NMIXX)의 예능감을 견제했다.지난 9일 유튜브 채널 '효연의 레벨업'에는 엔믹스(해원, 릴리, 하윤, 규진)가 출연해 심야 라디오를 진행하는 콩트가 공개됐다. 효연은 심야 라디오 '꿀밤'의 DJ로 변신해 게스트로 엔믹스를 맞이했다.효연은 "이 친구들이 예능을 너무 잘하더라. 밀리면 안 돼서 공부하고 왔다"며 유행어 노트를 펼쳐 보였다. 본격적인 라디오 콩트가 시작되자 엔믹스 멤버들은 막힘없는 입담과 뻔뻔한 콩트 연기로 효연을 쥐락펴락했다.릴리는 엘리베이터에서 배탈이 난 사연을 읽는 코너에서 실감 나는 톤과 음성 변조로 웃음을 자아냈다. 이에 효연은 무리수를 던지며 다소 과장된 연기를 선보였다. 해원은 "선배님이 하셨을 땐 약간 애쓰고 억지스러운 느낌이 있었다"고 팩트 폭력을 날렸다.이어 부끄러운 사연에 어울리는 노래를 추천하는 코너에서도 팽팽한 티키타카가 이어졌다. 해원은 길에서 지갑을 주워준 사람을 자신에게 반한 것으로 착각하고 도망간 사연자에게 태양의 '나만 바라봐'를 추천했다. 그는 "내가 지갑 주워도 너는 지갑 줍지마"라며 즉석에서 노래를 개사해 감탄을 받았다.조급해진 효연은 뜬금없이 추천곡으로 '빈대떡 신사'를 외쳐 멤버들을 어리둥절하게 했다. 효연은 이어진 인터뷰에서 "내가 나름 아이돌계 웃수저인데 엔믹스가 국자를 들고 와서 내 밥그릇을 막 뺏으려 하더라. 그래서 나름 열심히 해야 했다"고 토로해 웃음을 자아냈다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr