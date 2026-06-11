박정수가 정을영 감독을 향한 애정을 표했다. / 사진=유튜브 채널 '웬만해선 정수를 막을 수 없다' 영상 캡처

박정수가 정을영 감독을 향한 애정을 표했다. / 사진=유튜브 채널 '웬만해선 정수를 막을 수 없다' 영상 캡처

배우 박정수가 사실혼 관계의 정을영 감독을 향한 애정을 나타냈다. 폰에는 '하늘'이라고 저장해놨으며, 반려자는 자신의 자존심이라고 했다.10일 유튜브 채널 '웬만해선 정수를 막을 수 없다'에는서는 '박정수가 압구정 작업실에서 '양아들'을 전격 공개한 이유!?'라는 제목의 영상이 게시됐다.박정수는 압구정 작업실을 찾아 한 청년을 만났다. 알고 보니 박정수가 운영하는 식품회사의 대표였고, 박정수는 '양아들'로 여기며 친근하게 지내고 있었다. 김 대표는 신제품 컨펌도 받을 겸 박정수에게 요리 대접도 할 겸해서 박정수의 작업실을 찾은 것이었다.박정수는 "내가 꽃을 좋아하니까 집에는 늘 생화 같은 게 있다. 난 꽃이 있는 게 좋다. 그래야 살아있는 것 같다"라고 말했다. 이어 "우리가 이렇게 하고 얼마 있다가 누가 여기 오잖나. 물을 좀 갈아 주면 되는데"라고 불만을 토로했다. 정을영 감독을 지칭한 것. 박정수는 "이런 얘기 하면 또 혼날 텐데"라면서도 "우리 영감은 꽃을 갖다놓으면 보는 것만 보지 물을 갈아줄 줄을 모른다. 물을 가는 게 힘드냐"라고 이야기해 웃음을 자아냈다.김 대표는 박정수는 폰에 정을영 감독의 저장명을 보고 "깜짝 놀랐다"고. 박정수는 정을영 감독을 '하늘'이라고 저장해놨다고 한다. 박정수는 "하늘 같은 짓을 하라고 내가 그렇게 쓴 거다. 왜냐하면 하도 하늘 같은 짓을 안 하니까"라고 말해 웃음을 자아냈다. 이어 "누구든지 삶을 같이 사는 반려자, 동반자가 있다면 그 사람은 내 자존심이잖나. 그런데 내가 그 사람을 디스해 봐야 뭐 하겠나"라며 감탄케 했다. 감독님은 무엇이라고 저장해놨냐는 물음에 "모른다. 웬수라고 써놨을지도"라며 폭소했다.박정수는 "우리 바깥 분은 내 생일은 꼭 챙긴다"고 밝혔다. 이어 "애들한테 '너네 엄마 생일이 몇 월 며칠이다', '엄마 생일 다가오는 거 아냐' 이런 식으로 챙긴다"고 전했다.박정수는 1975년 사업가와 결혼했으나, 1997년 이혼했다. 전 남편과의 사이에는 1남 1녀의 자녀가 있다. 2009년부터는 배우 정경호의 아버지이자 스타 드라마 감독인 정을영 PD와 사실혼 관계를 이어오고 있다. 정경호와도 모자지간처럼 서로를 엄마, 아들로 부르며 돈독하게 지내고 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr