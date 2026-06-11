허남준이 상반신 탈의 장면에 얽힌 비하인드를 공개했다.사진='유튜브 하지영' 방송 화면 캡처

허남준이 상반신 탈의 장면에 얽힌 비하인드를 공개했다.사진='유튜브 하지영' 방송 화면 캡처

허남준이 상반신 탈의 장면에 얽힌 비하인드를 공개했다.사진='유튜브 하지영' 방송 화면 캡처

'멋진 신세계'의 주연을 맡아 대세 인기를 누리고 있는 배우 허남준이 상반신 탈의 장면에 얽힌 비하인드를 공개했다.지난 10일 공개된 유튜브 채널 '유튜브하지영' 영상에는 '허남준, "상의탈의 계약서 있습니다"ㅋㅋㅋ 연애부터 결혼까지 허남준의 모든 것!'이라는 제목의 콘텐츠가 게재됐다.허남준은 SBS 드라마 '멋진 신세계'를 언급하며 "촬영장 분위기가 정말 좋았다. 후반부로 갈수록 임지연 누나도 잘될 것 같다고 이야기했다"고 말했다. 하지영은 극 초반 화제를 모은 '계란 투척 우산신'에 관해 "강동원 씨의 우산신이 떠오르기도 했는데 허남준 씨만의 새로운 매력이 있었다"고 평가했다.허남준은 "인물이 워낙 달랐다. 감독님과 작가님 덕분에 너무 무겁지도, 너무 가볍지도 않게 연상되는 재미와 캐릭터의 성격을 동시에 보여줄 수 있었던 것 같다"고 설명했다.근육질 몸매로 화제를 모은 상반신 탈의 장면에 대해서는 "원래 작품에는 상의 탈의도, 영어 대사도 없었다"며 "작가님이 제 전작에서 반응이 좋았던 부분을 반영해 수정해 주셨다"고 밝혔다. 이어 "한 번 벗기 시작하니까 계속 벗게 되더라"고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.'허남준에게 상탈이란?'이라는 질문에는 "어쩌면 연기보다 더 중요한 것"이라고 재치 있게 답하며 차기작에도 상반신 탈의 장면이 있다고 귀띔했다.이미 차기작 촬영을 마친 허남준은 관련 질문에도 의미심장한 반응을 보였다. 하지영이 "그 작품에도 상의 탈의 장면이 있느냐"고 묻자 그는 선뜻 답하지 않은 채 미소만 지어 궁금증을 자아냈다. 허남준은 내년 방송 예정인 tvN 드라마 '고래별'에서 송해수 역으로 시청자들과 만난다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr