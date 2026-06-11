지난 10일 '나는 SOLO'가 방송됐다. / 사진제공=ENA, SBS Plus

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'나는 SOLO' 32기 돌싱남의 직업이 밝혀졌다.지난 10일 방송된 ENA, SBS Plus 예능 '나는 SOLO'에서는 솔로나라 32번지에 입성한 돌싱남녀들의 첫인상 선택 결과와 돌싱남들의 자기소개가 공개됐다.앞서 돌싱남들의 첫인상 선택 결과가 공개된 가운데, 이번에는 돌싱녀들의 선택이 공개됐다. 돌싱녀들은 마음에 드는 돌싱남의 얼굴이 담긴 그립톡을 고른 뒤 해당 남성과 함께 차를 타고 숙소로 이동했다. 순자는 "키도 크고 가장 눈에 띄었다"며 영수를 선택했고, 두 사람은 차 안에서 골프라는 공통 관심사를 주제로 대화를 나눴다. 다만 순자는 인터뷰에서 "말은 잘 통했는데 더 알아보고 싶다는 마음은 들지 않았다"고 솔직한 생각을 밝혔다.영숙은 "대화를 해보면 재미있을 것 같았다"며 영식을 택했고, 영식 역시 영숙을 선택해 서로에게 호감을 보였다. 옥순은 "차분하고 진중한 느낌이 든다"며 광수를 선택했다. 상철과 경수는 나란히 2표를 얻었다. 상철은 정숙과 정희에게, 경수는 영자와 현숙에게 선택받았다. 숙소로 이동하는 차 안에서 경수는 "취미가 없다. 요즘은 일-집만 반복한다"고 말했고, 활동적인 취향을 가진 영자와 현숙은 경수와 다소 다른 성향임을 느꼈다. 영호와 영철은 첫인상 선택에서 아무에게도 선택받지 못해 홀로 운전해 숙소로 향했다.숙소에 도착한 광수는 옥순의 짐을 숙소 안까지 옮겨주며 "이따가 쌈 한번 싸달라"는 농담을 건넸다. 옥순은 저녁 식사 자리에서 이를 기억하고 직접 쌈을 싸줬다. 광수는 "제가 먹어본 쌈 중에 제일 맛있었다"며 웃었고, 인터뷰에서는 "제가 한 말을 그냥 지나치지 않고 기억해주셔서 설렜다"고 털어놨다.이후 상철은 옥순에게 먼저 1대1 대화를 제안했다. 두 사람은 취미 이야기보다 결혼관과 가치관에 대한 이야기를 나누며 서로를 알아갔다. 상철은 "나와 비슷한 사람을 만나고 싶다"고 말했고, 옥순도 "저도 그렇다"며 공감했다. 대화를 마친 뒤 상철은 인터뷰에서 "성격, 가치관, 결혼에 대한 생각이 잘 통했다"고 밝혔다. 옥순 역시 "결이 맞을 것 같은 느낌 때문에 더 얘기해보고 싶다"며 호감을 보였다.드디어 32기의 자기소개가 시작됐다. 영수는 "대형 회계법인을 10년 다니다가 개인 회계법인 6년째 운영하고 있는 공인 회계사다"이라며 말문을 열었다. 이어 그는 무자녀 돌싱이라고 밝히며 "자녀를 꼭 갖고 싶다. 밤에 자려고 누우면 다른 사람 아이들은 하루 더 커 가는데 난 아직 내 아이도 만나지 못했구나 하는 생각이 든다"고 털어놨다. 감정이 북받친 영수의 모습에 돌싱녀들은 "울지마"라며 위로를 건넸다. 영호는 두 자녀를 홀로 키우고 있는 싱글대디라고 자신을 소개하며 딸을 위해 새로운 선택을 하게 됐다고 밝혔다.영식은 어린 나이에 혼전임신으로 결혼한 뒤 이혼에 이르게 된 과정을 솔직하게 이야기했다. 이어 영철은 배우자와 사별한 아픔을 고백하며 눈물을 쏟았다. 그는 "가벼운 마음으로 오지 않았다. 진중한 마음으로 귀한 인연을 만들고 싶다"고 말한 데 이어 "대화해보고 싶은 상대는 영자 님 한 분"이라며 직진 의사를 보였다. 또한 합기도 체육관을 운영 중인 관장이라고 밝힌 뒤 쌍절곤 장기자랑까지 선보이며 분위기를 끌어올렸다.광수는 전투기 조종사의 꿈을 접고 치과의사가 되기까지의 인생사를 전했다. 그는 "자녀는 없으며 이혼 후 자신을 돌아보며 부족함을 느꼈다"고 고백했다. 이어 "상대방 자녀 유무, 장거리, 나이, 지역 모두 상관없다. 서울에서 살고 싶다고 하면 서울에 자가도 있기 때문에 같이 살 수 있다"며 열린 태도를 보였다. 상철은 아들을 만나는 날만큼은 최고의 추억을 만들어주기 위해 노력한다고 밝혀 공감을 자아냈다. 경수는 현재 부모님이 자녀를 돌봐주고 있으며, 주말에는 전처와 함께 아이를 만나러 간다고 밝혔다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr