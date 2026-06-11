이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '26학번 지원이요'

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배우 하지원이 지드래곤에 고마움을 전했다.11일 '26학번 지원이요' 채널에는 "지원이는 대동제를 찢어. 폭우도 못 막은 폼 미친 하지원의 첫 축제 무대"라는 제목의 영상이 게재됐다.영상에서 하지원은 경희대학교 교정에 사이버 트럭을 끌고 등장해 눈길을 끌었다. 또한 학생들의 시선이 차량으로 쏠린 가운데 트렁크 문이 열리자 내부에는 맥주가 가득 실려 있었다.하지원이 검은 롱부츠를 신고 내렸고, 선글라스를 벗으며 시크한 모습으로 나타나자 학생들은 휴대폰 카메라로 촬영하며 환호를 보냈다.확성기를 손에 든 하지원은 "26학번 지원이가 쏜다"라며 학생들에게 맥주를 나눠줬다. 그는 "대동제 축제를 위해서 맥주를 사왔다"라며 응원단 학생들을 만나 껴안기도 했다.하지원은 지드래곤을 언급하며 "GD 맥주다"라며 학생들과 함께 맥주를 마셨다. 특히 제품에 새겨진 데이지 문양을 바라본 학생들은 지드래곤의 시그니처 디자인임을 알아봤고, 하지원도 흐뭇해했다.이날 하지원은 응원단 무대를 위해 반짝이 메이크업으로 시선을 사로잡았다. 행사 말미에는 지드래곤을 향한 인사도 전했다. 하지원은 "시원한 맥주로 축제를 즐길 수 있게 해줘 감사하다"며 고마움을 전했고, "언젠가 GD 라거 한 캔 함께 해요"라고 덧붙여 훈훈함을 자아냈다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr