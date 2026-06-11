이미지 크게보기 사진 = tvN '도깨비 10주년 여행'

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'도깨비 10주년 여행' 배우 김고은이 공유와 함께 추억 여행을 떠났다.11일 tvN Joy 채널에는 오는 7월 4일 방송을 앞두고 있는 tvN '함께여서 찬란하神 - 도깨비 10주년 여행' 하이라이트 영상을 게재됐다.영상에는 강릉 주문진으로 추억 여행을 떠난 드라마 '도깨비'의 주역 공유, 김고은, 이동욱, 유인나의 모습이 담겼다.인터뷰에서 공유는 '도깨비'에 대해 "저에게 가장 찬란했던 겨울이었다"라고 작품에 대한 변함없는 애정을 전했고, 유인나 역시 "아무리 시간이 지나도 고정핀으로 심어놓은 것처럼 그때로 돌아가는 느낌"이라고 소회를 밝혔다.10년 만의 재회에도 변함없는 모습과 케미를 보여준 공유, 이동욱, 김고은, 유인나는 "안 보다가 봐도 늘 똑같다", "어제 마지막 신을 찍고 헤어진 것 같다"는 속마음을 전하며 애틋함을 드러냈다.김고은은 10년 만의 첫 여행을 앞두고 '개판'을 예상했고, "서로 얼굴을 붉히지 말자"는 다짐이 무색하게 티격태격을 이어가며 한순간도 지루할 틈 없는 순간들을 예고해 기대감을 끌어올렸다.공유는 검은색 모자를 쓰자마자 '저승이' 캐릭터에 즉각 몰입했고, "기타누락자"라고 김고은, 유인나는 농담을 건네며 티격태격했다.무엇보다 네 사람이 털어놓은 진솔한 이야기가 눈길을 끌었다. 김고은은 "우리는 진짜 팀워크가 좋았던 것 같다"며 "서로가 있어 버틸 수 있었다"고 말하며 눈시울을 붉혔고, 공유도 눈물을 보이며 말을 잇지 못했다.한편 '도깨비'는 김은숙 작가가 집필한 작품으로, 불멸의 삶을 끝내기 위해 인간 신부가 필요한 도깨비, 그와 기묘한 동거를 시작한 기억상실증 저승사자. 그런 그들 앞에 '도깨비 신부'라 주장하는 '죽었어야 할 운명'의 소녀가 나타나며 벌어지는 신비로운 낭만 설화를 그린다. 당시 최고 시청률 20.5%를 기록했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr