이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '입만열면'

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '입만열면'

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '입만열면'

그룹 씨야 출신 남규리가 황당했던 경험을 털어놨다.11일 '입만열면' 채널의 '트루만쇼'에는 남규리가 게스트로 출연했다.영상에서 이용진은 "꼭 밝히고 싶은 진실이 있냐"고 질문했고, 남규리는 잠시 고민하더니 영화 촬영 당시 겪었던 일을 떠올렸다.남규리는 공포영화 '고사' 촬영 중 예상치 못한 소식을 접했다고. 그는 "촬영을 마치고 밥 먹으려고 차 안에 있었는데 엄마에게 부재중 전화가 많이 와 있었다. 다른 사람들에게도 전화가 와 있어서 이게 뭔 일인가 싶었다"고 말했다.그는 "엄마한테 먼저 전화를 했더니 '너 괜찮니?'라며 우시더라. 괜찮다고 영화 촬영하고 점심 먹으려고 기다리고 있다고 했다. 알고 보니 제가 공포 영화를 찍다가 귀신에 빙의돼서 이범수 선배님 뺨을 두 번 때리고 쓰러졌다는 기사를 보신거였다"고 얘기했다.남규리는 이후 상황에 대해 "마케팅이었다. 저도 '어떻게 얘기해야 돼요?'라고 물었더니 기억이 안 난다고 하라더라. 마케팅이라고 말도 못 하고 너무 어린 나이어서 상처받았다"고 고백했다.이를 듣던 이용진은 "그때는 그런 게 확실히 있었다"라며 공감했고, 거짓말 탐지기로 "촬영 중 빙의가 되서 이범수 뺨을 때린 적 있다"라고 물었고, 남규리는 "아니다"며 다시 해명했다. 결과는 '진실'로 판정돼 눈길을 끌었다.남규리는 지난 2006년 씨야로 데뷔해 '여인의 향기' '사랑의 인사' 등 다수의 히트곡을 냈다. 배우로도 드라마 '해운대 연인들' '카이로스', 영화 '고사: 피의 중간고사' 등에 출연해 연기력을 다졌다. 최근에는 씨야 재결합 소식을 전하기도 했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr