이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '자유부인 한가인'

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배우 연정훈이 엄격한 훈육과는 또 다른 다정한 아빠 면모를 보였다.11일 '자유부인 한가인' 채널에는 연정훈이 두 자녀와 함께 나들이를 떠난 모습이 담겼다.이날 연정훈은 한가인이 직접 준비한 도시락을 챙겨 아이들과 외출에 나섰다. 제작진이 "아이들과 자주 다니시냐"고 묻자 그는 "우린 맨날 다닌다. 박물관도 가고 동물원도 가고 영화 보러도 간다"고 답했다.화기애애한 분위기도 잠시, 남매의 장난은 점점 거칠어졌다. 몸싸움으로 번질 조짐을 보이자 연정훈은 "너희 혼날까? 그만할까? 그만하자. 그러면 안 되겠지?"라며 단호하게 제지했다.아쿠아리움에서도 훈육은 계속됐다. 아이들이 투닥거리며 칭얼대자 연정훈은 남매를 따로 불러 "너희 지금 뭐 하는 거야? 왜 그래 자꾸? 그만해 적당히 해. 나쁜 거 하지마"라고 타일렀다.그러나 엄격한 아빠의 모습만 있었던 것은 아니었다. 제작진이 "아이들과 다닐 때 한가인이 절대 허락하지 않는 걸 몰래 해준 적은 없냐"고 묻자 연정훈은 미소를 지으며 "많죠"라고 답했다.하지만 아이들의 실랑이가 계속되자 더욱 단호한 훈육이 이어졌다. 연정훈은 "집에 가자. 안 되겠다. 너희들은 오늘 롯데월드에서 놀 수 있는 행동이 아닌 거 같다. 한 번만 더 싸우면 그만하고 촬영 그만 접고 집으로 가는 걸로 하자"고 말했다.이에 아이들은 "예를 들어 아이스크림 먹기, 햄버거 먹기, 피자 먹기"라며 아빠의 비밀을 폭로했고, "다 먹는 거랑 관련된 거야"라고 덧붙여 웃음을 자아냈다.연정훈은 평소에도 아이들과 박물관, 동물원, 영화관 등을 찾으며 많은 시간을 함께 보내고 있다고 밝혀 눈길을 끌었다.한편, 연정훈은 2005년 배우 한가인과 결혼해 슬하에 2016년생 딸 제이 양, 2019년생 아들 제우 군을 두고 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr