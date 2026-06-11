사진 = 이세영 유튜브 채널
사진 = 이세영 유튜브 채널
개그우먼 이세영이 가슴 필러 시술 부작용 사진을 처음 공개했다.

11일 이세영의 채널에는 가슴 수술 1년 차를 맞아 구독자들의 질문에 답하는 Q&A 영상이 게재됐다.

영상에서 이세영은 수술 이후 가장 크게 달라진 점으로 자신감을 꼽았다. 그는 "의상이 과감해졌다. 지금 입고 있는 옷 보면 알 텐데 브이넥을 입게 됐다"고 말했다.

이어 이세영은 가슴 필러 시술 후 겪었던 부작용 사진을 공개해 충격을 안겼다. 그는 "가슴 필러 시술하고 필러가 갈비뼈까지 내려왔다. 그래서 가슴이 4개가 됐다"며 "필러를 긁어내다 보니까 모양이 예쁘지 않게 변해 결국 수술을 선택하게 됐다"고 털어놨다.
사진 = 이세영 유튜브 채널
사진 = 이세영 유튜브 채널
수술을 무조건 권하고 싶지 않다며 이세영은 "가슴이 작다고 해서 하기엔 생각보다 큰 수술이다"고 조언했다.

앞서 이세영은 자신의 채널을 통해 가슴 필러를 했다며 "몸에 필러를 맞는 게 있어 그걸 가슴에 넣었는데 어느 날 헬스장에서 운동하고 있다가 바벨 기구에 가슴을 부딪혔다"고 전했다.

알고 보니 필러가 갈비뼈랑 겨드랑이로 펴져서 가슴이 세 개가 된 거였다고 말했다. 그는 "내가 가슴이 더 내려갈까 봐 넥타이로 묶고 다녔다"고 고백했다. 당시 이세영은 가슴 수술 이후 D~E컵이 됐다고 밝히기도 했다.

한편 이세영은 성형 수술 비용으로 약 1억 원을 지출했다고 밝혀 많은 관심을 받았다. 그녀는 쌍커풀, 코, 가슴 수술 등 할 수 있는 건 다했다며 외모 컴플렉스를 극복했다고 만족감을 전한 바 있다.

조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr

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