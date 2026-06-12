이미지 크게보기 사진 = JTBC '이혼숙려캠프'

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'이혼숙려캠프' 22기 두 번째 '큰아들 부부' 남편이 아내의 여행 계획을 두고 불만을 드러냈다.11일 방송된 JTBC '이혼숙려캠프'에서는 '큰아들 부부'의 일상이 공개됐다.이날 남편은 아내가 친구들과 일본 여행을 가고 싶다고 했던 일을 언급하며 불편한 속내를 털어놨다.그는 "지난달 카드값이 900만 원 넘게 나왔다. 보험도 한 달에 12만 원 정도 낸다. 그런 상황에서 여행을 간다고 하니까 이해가 안 됐다"며 "솔직히 화가 났다"고 말했다.이에 아내는 남편의 반응이 납득되지 않는다는 입장을 보였다. 평소 취미 생활에는 큰돈을 쓰면서도 자신의 여행에는 유독 엄격한 잣대를 들이댄다는 것.남편은 월수입이 천만 원이지만 저축한 돈이 없다고 토로했다. 그는 "(취미에) 합치면 1억 원 가까이 썼다. 모아둔 돈을 거의 다 써서 지금은 자중하고 있다"고 인정했다.이에 박하선은 "그걸 안 사시면 될 텐데"라고 짚었고, 실제로 남편은 드론과 각종 장비 수집을 취미로 즐기고 있었던 것. 지금까지 취미에 사용한 금액만 약 1억 원에 달한다고 밝혔다. 무려 5대의 캠핑카를 거쳐 지금은 5천만 원 상당의 캠핑카를 소유 중이라고.또한 남편은 아내가 아침 일찍부터 택배일, 퇴근 후에는 잔업, 집안일로 쉴 틈 없는 하루를 보내는데 아내만 졸졸 따라다니면서 밖에서 입은 작업복을 침대 위에 허물처럼 벗어둔다거나, 집에서 드론을 날리기도 했다.이를 지켜본 서장훈은 "남편은 하고 싶은 건 다 하면서 '자기야' 이러면서 말만 좋게 한다. 결국 자기 마음대로 다 한다"고 얘기했다.이어 "아내는 쉬지도 못하고 계속 일하는데 정작 남편은 본인이 하고 싶은 소비는 다 한다"고 지적했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr