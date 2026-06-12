'나솔' 31기 영자, 옥순X영숙 없는 단체 사진 공개했다…추억 소환 눈길

최근 험담 및 소외 논란으로 심한 진통을 겪은 연애 예능 프로그램 '나는솔로' 출연자 31기 영자가 비공개 촬영 비하인드 컷과 축하 모임 현장을 전격 공개하며 동기들과의 돈독한 추억을 상기시켰다.SBS Plus와 ENA의 '나는 SOLO' 31기 출연자 영자는 최근 자신의 인스타그램 스토리를 통해 충남 태안에서 진행됐던 녹화 당시의 다채로운 순간들을 기록한 사진과 영상을 대거 게재했다.영자는 게시물에 "방송에는 담기지 않은 순간들"이라는 문구를 덧붙이며 광활한 태안 바다를 배경으로 최종 선택 리허설에 임하는 수줍은 모습부터 정숙과 상철을 비롯해 연출자인 남규홍 PD까지 한데 어우러져 카메라를 응시하는 화기애애한 현장 분위기를 가감 없이 전달했다. 특히 영수가 속한 31기 전 출연진이 다 함께 촬영한 단체 사진과 더불어 영수와의 개별 데이트 순간까지 상세히 공유돼 시청자들의 이목을 집중시켰다.이가운데 영자의 생일을 축하하기 위해 한자리에 모인 31기 동기들의 모임 현장 영상이 눈길을 끌었다. 방한용 의류를 착용한 모습으로 보아 최근이 아닌 과거 추운 시기에 진행된 것으로 추정되는 해당 파티에는 '걸스토크 사태' 속에서 뒷담화 및 따돌림 피해자로 지목됐던 순자와 경수가 나란히 참석해 굳건한 애정을 과시했다.특히 순자는 손으로 하트를 그리고 경수는 손가락으로 브이 자를 그리며 영호와 영식, 영철 등 다른 동기들과 자연스럽게 어우러졌다. 주인공인 영자는 축하 속에서 케이크의 촛불을 소등하며 "여기 계신 모든 분들 행복하고 좋은 일만 가득하길 바란다"라고 기원한 뒤 "31기 파이팅"을 외쳐 현장을 훈훈하게 물들였다.그러나 순자와 심각한 갈등 관계를 빚었던 옥순과 영숙의 모습은 이번 생일 모임에서 전혀 찾아볼 수 없어 대조를 이뤘다. 앞서 방영 당시 숙소에서 영숙과 옥순, 정희가 순자를 향해 쏟아낸 날 선 대화가 발각되면서 시청자들의 뭇매를 맞았고 이후 제작사 라이브 방송과 개인 계정을 통한 공식 사과문 게재에도 불구하고 사태는 쉽게 진정되지 않았다.특히 종영 뒤풀이 자리에서 순자 커플이 배제된 정황이 포착돼 집단 따돌림 의혹으로 번졌으나 도리어 영자의 생일 파티에는 순자 커플이 등판한 반면 옥순과 영숙, 그리고 옥순의 최종 선택 상대였던 영호마저 모습을 감추며 관계 단절의 깊은 골을 방증했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr