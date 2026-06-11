사진 = '파도파도 스튜디오' 유튜브 채널 캡처

사진 = '파도파도 스튜디오' 유튜브 채널 캡처

한국에 거주하는 외국인 방송인들이 현대 사회에서 급격히 변화한 연애 문화와 이로 인해 겪는 현실적인 고충을 솔직하게 털어놨다.유튜브 채널 '파도파도 스튜디오'에서는 '외국인들이 말하는 한국 연애의 장점과 단점 (feat.신랑수업 표신혜)'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 한국에 거주하는 외국인 출연자인 줄리안과 크리스티나, 표신혜, 카잉이 한자리에 모여 한국의 연애 문화와 현대인들이 직면한 연애의 어려움에 대해 깊이 있는 대화를 나누는 모습이 그려졌다.줄리안과 크리스티나는 오늘날 한국 사회뿐만 아니라 전 세계적으로 연애를 시작하고 유지하는 것이 점점 더 어려워지고 있다는 점에 깊이 공감하며 특히 한국의 젊은 세대들이 연애에 대해 느끼는 현실적인 부담감이 상당하다고 짚었다.특히 최근 보편화된 데이팅 앱 이용에 따른 부작용과 폐해가 도마 위에 올랐다. 데이팅 앱 사용 경험을 공유한 표신혜와 카잉은 앱을 통해 수많은 연락이 오지만 상대방이 여러 사람에게 동시에 똑같은 메시지를 보내고 있다는 느낌을 지울 수 없어 관계의 진정성이 결여된다고 꼬집었다.연예인이나 인플루언서의 경우 실제 본인 프로필임에도 불구하고 사진 도용을 의심받아 계정이 신고당하거나 정지되는 캣피싱 오해 사례도 언급됐다.특히 만남을 약속하거나 한두 번 만난 뒤 예고 없이 갑자기 연락을 끊어버리는 고스팅 문화가 빈번해 사람을 신뢰하고 마음을 열기가 어렵다는 고충을 토로했다.줄리안을 비롯한 출연진은 기술의 발달로 선택지는 과도하게 많아졌지만 오히려 관계의 지속성이 낮아지고 쉽게 인연을 끊어버리는 선택지의 역설 현상이 나타나고 있다고 분석했다.외국인 출연자들의 시선에서 바라본 한국 연애 문화의 뚜렷한 장단점도 눈길을 끌었다. 표신혜와 카잉은 한국인 남성들이 연락을 매우 자주 하고 일상적인 부분을 세심하게 챙겨주는 다정한 점을 큰 장점으로 꼽았다.반면 여전히 존재하는 일부 보수적인 시선이나 미디어가 만든 백인 여성에 대한 환상 등 특정 선입견 때문에 한국에서 이성을 만날 때 겪는 고충과 씁쓸함을 솔직하게 표현해 공감을 자아냈다.출연자들은 현대 연애의 위기를 극복하기 위한 현실적인 조언과 따뜻한 위로를 건넸다. 크리스티나와 줄리안은 앱에만 의존하기보다는 취미 모임이나 동호회 활동 등을 통해 자연스러운 만남을 시도해야 한다고 강조했고, 표신혜와 카잉 역시 마음에 드는 상대가 있다면 용기를 내어 먼저 적극적으로 다가가는 태도가 필요하다고 입을 모았다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr