사진 = '송지효 JIHYO SSONG'' 유튜브 채널 캡처

사진 = '송지효 JIHYO SSONG'' 유튜브 채널 캡처

배우 송지효가 갑작스러운 촬영 취소 상황에서도 특유의 긍정적인 에너지와 남다른 나눔 철학을 발휘하며 알찬 새 콘텐츠 구상에 성공했다.배우 송지효가 운영하는 유튜브 채널 '송지효 JIHYO SSONG'에서는 '제작진 : 채널주(송지효)가 책임져라 긴급대책회의 (EN)'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 예정된 촬영 일정이 예기치 못하게 취소돼 당황한 송지효와 제작진이 한자리에 모여 긴급 대책 회의를 여는 모습이 그려졌다.답답한 실내 촬영을 벗어나 여름을 온전히 즐길 수 있는 새로운 콘텐츠 아이디어를 모색하기 위해 머리를 맞댄 송지효는 즉석에서 지인들에게 연락해 깜짝 번개 외식을 제안했다. 하지만 지인들 대부분이 바쁜 일정 탓에 제안을 거절하면서 즉흥 만남은 아쉽게 실패로 돌아갔고 이 과정에서 송지효의 인간적이고 친근한 면모가 드러나 웃음을 자아냈다.이어 송지효와 제작진은 위기를 기회로 바꾸기 위한 다채로운 여름 활동 아이디어를 쏟아냈다. 동물원 사육사 체험과 말타기부터 시작해 캠핑, 템플스테이, 과수원 일손 돕기 등 몸을 사리지 않는 다양한 극한 체험형 콘텐츠들이 제안됐다.특히 평소 배추를 무척 좋아하는 송지효의 취향을 적극 반영해 대관령 배추밭 체험과 템플스테이, 캠핑을 하나로 연계한 파격적인 일주일 장기 프로젝트가 구상돼 향후 영상에 대한 기대감을 고조시켰다.무엇보다 눈길을 끈 것은 유기견 보호소나 우리 사회의 소외된 곳들을 직접 돕기 위해 송지효가 제안한 자선 바자회 기획이었다.송지효는 단순한 일회성 금전 기부를 넘어 소외된 곳에 대중의 관심을 갖게 만드는 과정 자체를 진정한 나눔의 가치로 본다는 깊이 있는 소신을 밝혔다.바자회를 기획하려는 구체적인 이유에 대해 송지효는 단순히 돈을 기부하는 것보다 직접 땀 흘려 수익금을 마련하고 그 자금이 꼭 필요한 곳에 직접 전달되거나 실질적인 도움을 줄 수 있는 시설을 설치해 주는 등 생산적인 나눔을 실천하고 싶기 때문이라고 전했다.아울러 이미 많은 관심을 받는 곳들보다는 상대적으로 대중의 발길이나 눈길이 닿지 않는 외로운 곳들을 직접 찾아가 조명하고 싶다는 강한 의지를 보였다.송지효는 자신의 채널을 통해 이 같은 나눔의 전 과정을 투명하게 공유함으로써 시청자들이 이런 곳도 있었다는 사실을 자연스럽게 깨닫고 함께 따뜻한 관심을 가지는 문화를 만들고 싶다는 뜻 깊은 포부를 드러냈다.위기를 발판 삼아 시청자들에게 선보일 새롭고 알찬 콘텐츠들을 기획하며 다음 촬영을 기약한 송지효의 진정성 있는 모습은 보는 이들에게 훈훈함을 선사했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr