사진 = '촌장엔터테인먼트TV' 유튜브 채널 캡처

사진 = '촌장엔터테인먼트TV' 유튜브 채널 캡처

'나는 솔로' 32기 돌싱 특집 남성 출연자들이 베일을 벗은 미방분 영상에서 여성 출연자들을 향한 숨김없는 설렘과 폭발하는 매너를 드러냈다.ENA·SBS PLUS '나는솔로' 측이 운영하는 유튜브 채널 '촌장 엔터테인먼트 TV'에서는 '※미방분※ 레전드 미모 32기 여출들을 본 남자들의 반응은?'이라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 32기 돌싱 특집 촬영 현장에서 본방송에 담기지 않은 남성 출연자들의 생생하고 솔직한 첫 만남 반응이 그려졌다.여성 출연자들이 캐리어를 끌고 숙소에 차례로 도착할 때마다 남성 출연자들이 밀려오는 설렘과 긴장감을 감추지 못한 채 분주하게 움직이는 모습이 포착됐다.남성 출연자들은 거실 창가에 모여 여성 출연자들의 첫인상에 대해 소탈하게 이야기를 나누는가 하면자신이 앉은 자리가 마당을 보기 불편하다며 아쉬워하는 등 인간적이고 친근한 면모를 보여 현장의 몰입도를 높였다.특히 영식과 광수, 상철 등 남성 출연자들이 힘겹게 계단을 내려오는 여성 출연자들을 발견할 때마다 적극적으로 달려가 짐을 들어주는 훈훈한 배려가 반복됐다.첫 만남의 매너를 중요하게 생각한 영식은 여성 출연자들에게 친절한 인상을 남기기 위해 처음부터 가장 적극적으로 다가가 짐을 받아 들었다. 영식은 동물을 좋아한다고 밝힌 여성 출연자에게 은근한 관심을 보이며 자연스럽게 첫 대화를 시도했고, 긴장 가득한 분위기를 부드럽게 이끌기 위해 고군분투했다.광수 역시 여성 출연자의 안전과 편의를 최우선으로 챙기며 마치 영국 신사 '킹스맨'을 연상시키는 정중한 매너를 선보여 이목을 집중시켰다.광수는 밀려드는 긴장감 탓에 심장이 터질 것만 같다며 떨리는 속마음을 고백했고, 긴장한 탓인지 상대방의 캐리어가 평소보다 훨씬 무겁게 느껴진다고 토로해 첫 만남 특유의 풋풋한 감정을 숨기지 못했다.상철은 가파른 경사로 때문에 무거운 짐을 들고 이동하는 데 애를 먹는 여성 출연자에게 발 빠르게 다가가 구원투수로 활약했다. 상철은 무거운 캐리어를 함께 옮기는 과정에서 필연적으로 발생하는 첫 만남의 어색함을 지우기 위해 다정한 대화를 건넸고 상대방의 짐이 너무 무겁지 않은지 세심하게 걱정하며 다정한 분위기를 조성했다.남성 출연자들끼리도 서로의 떨리는 감정을 공유하며 어색함을 달래는 등 돌싱 특집 특유의 진지함 속에 설렘이 공존하는 화기애애한 현장이 이어졌다. 짐을 옮겨주는 사소한 행동을 통해 좋은 인상을 남기고 대화를 풀어가려 노력한 남성 출연자들의 매너 있는 모습은 시청자들에게 기분 좋은 미소를 선사했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr