홍종찬 감독 / 사진제공=넷플릭스

'참교육' 스틸컷 / 사진제공=넷플릭스

홍종찬 감독이 배우 진기주의 연기에 대해 언급했다.11일 서울시 삼청동의 한 카페에서 넷플릭스 시리즈 '참교육'의 연출을 맡은 홍종찬 감독과의 인터뷰가 진행됐다.넷플릭스 시리즈 '참교육'(연출 홍종찬)은 피해자의 편에 서서 학교를 바로잡는 교권보호국의 거침없는 활약을 그린 드라마다.진기주가 연기한 임한림 캐릭터 역시 시청자들 사이에서 적지 않은 화제를 모았다. 독특한 말투와 과장된 듯한 행동, 예측 불가능한 성격을 두고 캐릭터의 개성을 잘 살렸다는 호평과 다소 어색하다는 평가가 엇갈리며 호불호가 갈렸다.이에 대해 홍종찬 감독은 "임한림은 순수하면서도 짓궂고, 불의를 보면 참지 못하는 인물이다. 군인 출신이고 조교 같기도 한 캐릭터"라며 "당연히 진기주 배우와 많은 이야기를 나누며 함께 만들어갔다"고 설명했다. 이어 "호불호가 갈리는 반응에 대해서는 충분히 이해한다"면서도 "저는 그 캐릭터가 너무 사랑스럽다. 원작의 설정을 그대로 가져오기보다 드라마에 맞게 새롭게 만들어낸 부분도 많다"고 말했다.그러면서 홍종찬 감독은 "연출자로서는 진기주의 연기에 100% 만족하고 있다"며 "진기주 배우의 눈을 보면 사랑스럽기도 하고 엉뚱하기도 하고 순수한 아이 같기도 하다. 그런 다양한 매력이 있는 배우"라고 애정을 드러냈다. 또 "배우들이 자신의 캐릭터뿐 아니라 다른 캐릭터에 대해서도 적극적으로 의견을 냈다"며 "서로 많은 이야기를 주고받으며 작품을 함께 만들어갔다"고 덧붙였다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr