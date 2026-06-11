홍종찬 감독 / 사진제공=넷플릭스

'참교육' 스틸컷 / 사진제공=넷플릭스

홍종찬 감독이 논란에 대해 해명했다.11일 서울시 삼청동의 한 카페에서 넷플릭스 시리즈 '참교육'의 연출을 맡은 홍종찬 감독과의 인터뷰가 진행됐다.넷플릭스 시리즈 '참교육'(연출 홍종찬)은 피해자의 편에 서서 학교를 바로잡는 교권보호국의 거침없는 활약을 그린 드라마다.홍종찬 감독은 현실적인 소재와 장르적 재미 사이의 균형에도 많은 고민을 기울였다고 밝혔다. 그는 "학교 이야기는 결국 현실의 이야기이기 때문에 현실적인 문제의식은 충분히 가져가야 한다고 생각했다"며 "다만 교권국이라는 설정 자체는 다소 판타지적인 요소가 있는 만큼 사건을 해결하는 과정에서는 엔터테인먼트적인 재미가 결합됐으면 좋겠다고 봤다"고 설명했다.이어 "에피소드마다 결이 조금씩 다르다. 액션이 중심이 되는 회차도 있고 드라마적인 감정선이 중심이 되는 회차도 있다"며 "연출자로서는 이런 다양한 톤을 적절하게 섞어내는 데 가장 중점을 뒀다"고 말했다.다만 흥행과 별개로 일부 장면을 둘러싼 논란도 있었다. 특히 3화에서 임한림(진기주 분)이 학생들의 성형수술 관련 조롱에 "가슴 축소 수술을 했다"고 응수하는 장면이 공개된 뒤 여성의 신체를 희화화한 여성 혐오적 표현이 아니냐며 논란이 됐다.홍종찬 감독은 "원작에서 불편하게 받아들여질 수 있는 부분들은 대부분 배제 시켰다"며 "거의 다 걸러냈다고 봐도 된다"고 말했다. 이어 "3화에서 학생들이 성형수술에 대한 이야기를 나누지 않나. 그 논리로 (축소 수술이라고) 대응을 한 것"이라며 "제작진도 편집 과정에서 마지막까지 함께 검토했고, 논란이 될 만한 표현들은 최대한 걸러내기 위해 노력했다"고 설명했다.체벌 묘사에 대한 지적에는 명확한 선을 그었다. 홍종찬 감독은 "어떤 방식이든 체벌은 절대로 용납될 수 없고 잘못된 방식이라고 생각한다"고 강조했다. 그러면서도 홍종찬 감독은 "드라마 안에서 체벌은 현실의 문제를 다루기 위한 장치이자 엔터테인먼트적인 요소로 활용된 측면이 있다"며 "좋은 메시지도 많은 시청자들이 봐야 의미가 있다고 생각했다. 그래서 작품의 재미를 높이기 위한 장르적 장치를 함께 고민했다"고 덧붙였다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr