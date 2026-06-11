사진: KBS 2TV ‘사랑을 처방해 드립니다’

사진: KBS 2TV ‘사랑을 처방해 드립니다’

사진: KBS 2TV ‘사랑을 처방해 드립니다’

배우 소이현이 ‘인생 캐릭터’를 만들었다.소이현은 KBS 2TV 주말드라마 ‘사랑을 처방해 드립니다’에서 미워할 수 없는 솔직함과 따뜻한 가족애를 지닌 ‘차세리’로 분했다. 극 중 차세리는 밝고 통통 튀는 모습 탓에 겉으로는 가벼워 보일지 모르지만, 내면에는 깊은 따뜻함을 지닌 인물이다.차세리가 양씨 집안에서 신뢰를 얻고 진정한 가족이 되어가는 순간마다 소이현의 진정성 있는 연기가 극의 설득력을 배가시키고 있다. 양현빈(박기웅 분)과 양은빈(윤서아 분)을 호적에 입양시키기로 한 순간 흘리는 감격의 눈물부터 친딸의 정체를 밝히는 순간까지, 인물의 감정을 디테일하게 풀어냈다.또한 친딸 최민서(박리원 분)의 정체를 알게 된 후, 미안함과 애틋함이 뒤섞인 복합적인 감정을 깊이 있는 연기로 그려내며 극의 몰입도를 높였다. 양딸인 양은빈과 친딸 최민서를 향한 절절한 모성애를 고스란히 전달한 소이현의 눈물 열연은 시청자들의 가슴을 먹먹하게 만들었다.반면, 남편 양동익(김형묵 분)이 자신을 의심해 뒷조사했다는 사실을 알게 된 후에는 충격과 배신감에 휩싸인 모습으로 순식간에 극 분위기를 전환시키기도 했다. 이어 남편의 통화 목록에서 첫사랑 한성미(유호정 분)의 이름을 발견하고 질투심에 휩싸여 공대한(최대철 분)과 양동숙(조미령 분)의 상견례 자리에서 막말을 했지만, 이내 다음 날 양동숙에게 진심 어린 사과와 조언을 건네고 한성미와는 귀여운 대립각을 선보였다.한편, KBS 2TV ‘사랑을 처방해 드립니다’는 매주 토, 일 저녁 8시에 방송된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr