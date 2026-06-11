'멋진 신세계' 박성일 음악감독이 작품 속 음악 작업 비하인드를 공개했다./사진제공=SBS

'멋진 신세계' 박성일 음악감독이 작품 속 음악 작업 비하인드를 공개했다./사진제공=SBS

SBS 금토드라마 '멋진 신세계' 박성일 음악감독이 작품 속 음악 작업 비하인드를 공개했다.'멋진 신세계'는 희대의 조선 악녀 영혼이 깃든 무명배우 신서리(임지연 분)와 자본주의가 낳은 괴물로 불리는 재벌 차세계(허남준 분)의 전쟁 같은 로맨스를 그린 작품이다.지난달 8일 4.1%의 시청률로 출발한 '멋진 신세계'는 8회에서 최고 시청률 10.4%를 기록했으며, 최신 방송분인 10회는 9.9%를 나타냈다. 또한 TV·OTT 통합 화제성 부문 1위(펀덱스 6월 1~7일 기준)를 기록했고, 넷플릭스 글로벌 톱10 비영어권 시리즈 부문 2위(투둠 6월 1~9일 기준)에 오르며 흥행을 이어가고 있다.작품의 인기에 힘입어 OST 역시 주목받고 있다. OST 발매일마다 관련 키워드가 음원 차트 실시간 검색어 상위권에 오르는 것은 물론, 시청자들 사이에서는 음악과 드라마의 높은 싱크로율에 대한 호평이 이어지고 있다.박성일 음악감독은 "최근에 정말 많은 축하 연락을 받았다. 이토록 큰 사랑을 받고 있다는 게 실감이 났고 기쁘다"며 시청자들에게 감사 인사를 전했다.박 감독은 음악 작업 방식에 대해 "매 회차, 매 신마다 허투루 넘기지 않으려고 치열하게 고민했다. 보통 드라마는 대본을 보고 먼저 작곡한 뒤 편집본에 맞춰 음악을 사용하는데, 이번에는 1부 오프닝부터 신서리에 빙의한 장면, 광화문 빌딩 숲을 처음 마주한 서리가 공황을 겪는 장면 등 주요 대목에서 화면을 보며 작곡하는 영화적 기법을 적절히 혼용했다"고 설명했다.또 "OST 역시 곡이 쓰일 위치와 역할을 사전에 정한 뒤 작업에 들어갔다. 감사하게도 제가 의도한 타이밍과 감정선을 시청자분들께서 정확히 포착해 주셨다. 그 부분에서 창작자로서 쾌감을 느꼈다"고 밝혔다.전생과 현생을 오가는 이야기인 만큼 음악에도 차별화를 뒀다. 박 감독은 "'멋진 신세계'는 현대극을 기반으로 전생의 서사만 사극으로 풀어내는 독특한 형태로, 일반적인 사극이나 퓨전 사극과는 결이 달랐다"며 "'단심'의 감정 음악에는 양악을 기반으로 두고 최소한의 국악기를 섞어 사용했고, '서리'의 코믹한 장면에서는 꽹과리와 태평소를 더해 위트를 살렸다"고 말했다.이어 "'세계'의 테마는 고전 바로크 악기인 하프시코드(쳄발로)를 차용해 전생의 서사를 국악기로만 한정 짓지 않고, 서양 고전 악기를 가져옴으로써 '세계'의 전생과 현생을 음악적으로 잇고자 했다"고 덧붙였다.시청자들 사이에서 화제를 모은 OST 가사 작업 과정도 공개했다. 박성일 음악감독은 "작사는 대본 속 인물의 속마음을 함께 들여다보는 과정이다. 그래서 저희 팀 작사가들은 곡이 나오기 전에 미리 대본을 같이 읽는다"고 설명했다.이어 "캐릭터에 대해 미리 분석했기 때문에 제가 곡을 완성하고 나면 음악이 어떻게 쓰일지 서로 누구보다 잘 이해할 수 있다"고 말했다.또 "작사 작업은 초안부터 시작해서 고치고 다듬는 과정이 필요한데, 이때 연출 감독님과 상의를 많이 한다"며 "특히 한태섭 감독님은 막바지 촬영 중 정신없으실 텐데 직접 전화를 주셔서 '초안에 썼던 단어 뉘앙스가 좋으니 꼭 다시 살려달라'라고 디테일을 챙기며 열정 가득한 피드백을 주셨다"고 전했다. 그러면서 "저도 작업할 때 디테일 면에서 안 지는데, 이번엔 한태섭 감독님한테 기분 좋게 졌다"며 웃었다.끝으로 박성일 음악감독은 "모든 스태프가 마지막 한 단어, 한 음절까지 치열하게 고민하고 채워가며 작업했다"며 "드라마 후반부를 비롯해 최종회까지 저희가 심어 둔 음악적 섬세함을 놓치지 않고 들어주신다면 작품을 더욱 깊이 있게 즐기실 수 있을 것 같다"고 말했다.'멋진 신세계'는 매주 금, 토요일 오후 9시 50분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr