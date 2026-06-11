'나솔사계' MC들이 남자 출연자들 간의 기싸움에 과몰입했다. / 사진제공=SBS Plus, ENA

'나솔사계'는 매주 목요일 오후 10시 30분 방송한다. / 사진제공=SBS Plus, ENA

'나솔사계' 8기 영수의 돌발 행동에 여자 5호가 당황한다.11일 방송하는 SBS Plus와 ENA의 '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'(이하 '나솔사계')에서는 출연진의 첫 데이트 현장이 공개된다.1기 영호와 26기 영철은 여자 1호와 함께 '2:1 데이트'에 들어간다. 1기 영호는 데이트 시작과 함께 여자 1호의 취미인 보드 게임 이야기를 꺼내 공감대를 형성한다. 둘만의 대화가 이어지자 26기 영철은 여자 1호의 또 다른 취미인 독서로 주제를 돌리며 미묘한 신경전을 벌인다.식당으로 자리를 옮긴 후에도 여자 1호를 향한 두 사람의 경쟁 구도는 계속된다. 26기 영철은 운동을 좋아한다는 여자 1호의 말에 "전 테니스를 1년 정도 쳤다"고 호응하고, 1기 영호는 "운동에 관심이 없다"고 말해 대화에서 소외된다. 이후로도 26기 영철이 대화 주도권을 잡자 위기감을 느낀 1기 영호는 숟가락으로 전복을 따서 여자 1호에게 자상하게 건넨다.여자 5호는 8기 영수, 7기 영호와 '2:1 데이트'를 한다. 데이트가 끝나가던 도중 영수는 "이제 다 끝났다"며 돌발 발언을 한다. 이어 7기 영호와 자신을 대하는 여자 5호의 태도가 다르다고 지적하면서 "숙소로 돌아가자"고 말한다. 여자 5호는 8기 영수에게 "사람이 참 극단적이시네요"라고 맞받아친다.'나솔사계'는 매주 목요일 오후 10시 30분 방송한다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr