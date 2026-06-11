'연애전쟁' 티저 예고 3종이 공개됐다. / 사진=JTBC

'연애전쟁' 티저 예고 3종이 공개됐다. / 사진=JTBC

2013년 이상순과 결혼한 가수 이효리가 '연애전쟁'에서 유쾌한 입담을 뽐낸다.JTBC 새 예능 '연애전쟁'은 연애고수 이효리, 서장훈, 김희철이 이별 직전 커플들을 관찰한 뒤 계속 만날지 헤어질지 결판을 내주는 연애 리얼리티 프로그램이다.11일 '연애전쟁' 측이 티저 예고 3종을 공개했다. 영상에서 이효리는 "내 연애세포는 이상순이 죽인 거 같아"라며 분노하더니 치열한 전쟁과 사랑을 겪는 커플들의 모습에 "누구를 좋아해서 눈물 흘린 게 언젠지 기억이 안 난다. 너무 부럽다"고 말한다. 이어 그는 "대실 2시간", "화장실 문을 투명으로 바꿔" 등의 과감한 멘트로 분위기를 이끈다.커플들을 지켜보던 서장훈은 외로움을 드러낸다. 서장훈이 속닥거리면서 말을 건네자 이효리는 "외로우신가 봐. 집에 말할 사람이 없나 봐"라며 뼈 때리는 한 마디를 날린다. 서장훈은 "효리 앞에서 내가 주눅 들어"라며 시무룩한 표정을 지어 웃음을 자아낸다.마지막으로 김희철은 이성을 잃고 폭주한다. 김희철은 '연애전쟁'에서 아이돌 자아를 완전히 내려놓고 "그냥 키스를 한 번 해요", "첫 연애를 나이트에서 만난 누나랑 했다" 등의 거침없는 돌직구를 날린다. 이에 이효리는 "오늘 잘 됐다. 싹 벗겨보자"라고 반응해 폭소를 유발한다.'연애전쟁'은 오는 23일 오후 8시 50분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr