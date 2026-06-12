전현무가 육견일기를 공개한다./사진제공=MBC

전현무가 육견일기를 공개한다./사진제공=MBC

전현무(48)가 입양한 반려견의 일일 아빠로 나선다.오는 12일 오후 11시 10분 방송되는 MBC 예능 ‘나 혼자 산다’에서는 전현무가 '효도 5개년 프로젝트' 2탄으로 새 가족이 된 반려견과 보내는 하루가 공개된다.공개된 사진 속에는 전현무가 희고 귀여운 강아지와 함께 있는 모습이 담겼다. 전현무는 “효도 5개년 프로젝트 2탄”이라며 “번식장에서 구조한 70일 된 강아지”라고 부모님을 위해 입양한 반려견을 소개한다.앞서 ‘알콩이&달콩이’를 입양한 기안84의 도움을 받아 전현무의 부모님이 반려견을 새 식구로 맞이했다는 소식이 전해졌다. 이날 전현무는 강아지의 종합접종을 챙겨주기 위해 일일 아빠 ‘무버지(전현무+아버지)로 나선다.쉬는 날임에도 전현무는 아침 7시에 일어나 아기 강아지의 물과 밥을 챙긴다. 자신 앞에 앉은 귀여운 생명체에게서 눈을 떼지 못하는 전현무의 얼굴에는 꿀이 뚝뚝 떨어지는 눈빛과 미소가 포착된다.전현무는 피곤함을 잊은 듯 ‘까불까불’ 에너지 넘치는 아기 강아지와 거실을 빙글빙글 돌며 ‘펀 런’을 즐기고, 아기 강아지의 이름을 지어주기 위해 고민한다. 전현무는 “육아랑 다를 바가 없다”라며 아기 강아지와 함께하며 새롭게 깨달은 ‘나이 든 아빠’의 장점도 밝힌다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr