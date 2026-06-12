배우 진선규와 공명이 행사장에서 하트 포즈를 취하고 있다./텐아시아 DB

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넷플릭스 영화 '남편들' 공식 예고편

넷플릭스 영화 '남편들' 공식 예고편

넷플릭스 영화 '남편들'이 공개를 앞두고 있다. 공개 전부터 눈길을 끄는 건 배우 라인업이다. 진선규와 공명이 나란히 이름을 올린 순간, 관객들은 자연스럽게 영화 '극한직업'을 떠올리게 된다.'남편들'은 납치된 아내를 구하기 위해 전남편과 현 남편이 예상치 못한 사건에 휘말리며 벌어지는 이야기를 그린 코미디 액션 영화다. 극 중 진선규는 전남편 역을, 공명은 현 남편 역을 맡았다. 캐릭터만 놓고 보면 서로 다른 위치에서 대립하고 부딪히는 인물들이다.배우 조합으로 보면 두 사람의 호흡은 기대를 모은다. 진선규와 공명은 '극한직업'에서 이미 한 차례 호흡을 맞춘 바 있다. 당시 진선규는 마 형사, 공명은 재훈 역으로 활약했다. '극한직업' 팀은 영화 흥행 이후에도 여러 차례 친분을 이어온 것으로 알려졌다. 서로의 연기 스타일과 리듬을 알고 있다는 점은 코미디 장르에서 분명한 강점이 될 수 있다.특히 코미디는 배우 간 호흡이 작품의 재미를 좌우하는 장르다. 대사의 속도, 리액션, 몸의 움직임 하나에도 타이밍이 중요하다. 진선규와 공명은 이미 관객에게 익숙한 조합인 만큼, '남편들'에서도 자연스러운 티키타카를 보여줄 수 있을 것으로 기대된다.최근 넷플릭스 작품에서도 익숙한 배우 조합은 하나의 관전 포인트로 작용했다. '다 이루어질지니'는 수지와 김우빈이 '함부로 애틋하게' 이후 다시 만난 작품으로 주목받았고, '레이디 두아' 역시 신혜선과 이준혁의 재회가 화제를 모았다. 시청자에게 익숙한 조합은 공개 전 관심을 끌어올리는 데 유리한 요소가 될 수 있다.다만 익숙함이 늘 장점으로만 작용하는 것은 아니다. 이미 강한 인상을 남긴 배우 조합일수록 전작의 이미지가 함께 따라온다. 아무리 캐릭터와 설정이 달라졌다고 해도, 관객이 느끼는 기시감까지 완전히 지우기는 쉽지 않다. 안정감은 줄 수 있지만, 새로움에 대한 기대를 약화시킬 가능성도 높다.진선규와 공명의 재회가 '남편들'에 반가운 시너지로 작용할지, 아니면 '극한직업'의 잔상에 머물지는 결국 작품이 얼마나 새로운 재미를 보여주느냐에 달려 있다. 검증된 호흡은 출발점일 뿐이다. 두 배우가 익숙한 조합을 넘어 새로운 코미디 케미를 만들어낼 수 있을지가 '남편들'의 관전 포인트다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr