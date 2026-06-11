텐아시아 DB

[사진 = 어라운드어스 제공]

그룹 하이라이트(Highlight) 리더 윤두준이 북중미 월드컵 ‘입중계’에 나선다.윤두준은 오는 12일 오전 10시부터 하이라이트 공식 유튜브 채널을 통해 2026 북중미 월드컵 A조 1차전 대한민국 대 체코 경기 ‘입중계’를 라이브 방송으로 진행한다.앞서 윤두준은 2022 카타르 월드컵 당시에도 하이라이트 멤버들과 함께 대한민국 축구 국가대표팀의 경기를 지켜보며 응원하는 ‘입중계’로 큰 화제를 모았다. 당시 실시간 시청자 수는 지상파 방송의 유튜브 중계 동시 접속자 수와 견줄 정도였다.이날 경기 시작 시간인 오전 11시보다 한 시간 일찍 라이브 방송을 시작하는 윤두준은 탄탄한 축구 지식을 바탕으로 직접 준비한 PPT를 통해 월드컵에 대한 정보를 알기 쉽게 설명한다. 실제로 지난 카타르 월드컵 중계에서도 대한민국 대표팀과 상대 팀의 정보를 담은 프레젠테이션으로 뜨거운 호응을 얻은 바 있다.윤두준은 지난 9일 방송된 KBS 1TV 월드컵 특집 다큐멘터리 ‘북중미 월드컵으로 가는 길 : 코드네임 348104’에서 역시 프리젠터로 나섰다. 또한 10일 첫 공개된 웹콘텐츠 ‘강리치의 월드컵 전술집’에도 출연해 축구를 향한 남다른 애정을 보였다.한편 윤두준이 속한 하이라이트는 최근 각종 페스티벌 무대로 관객들과 만났다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr