배우 한다감 / 사진=텐아시아 DB

사진 제공｜KBS 2TV

배우 한다감이 47세에 가진 아이의 성별을 공개했다.지난 10일 방송된 '슈퍼맨이 돌아왔다'(연출 김영민, 이하 '슈돌') 625회는 '아빠의 평생 여행메이트'편으로 MC 랄랄과 곽튜브, 한다감이 함께했다.이날 47세 연예계 최고령 산모 한다감은 친정집을 찾아 찰떡의 성별을 공개했다. 한다감의 아빠는 "태몽으로 먹구렁이 꿈을 꿨다"고 밝혔다. 한다감은 찰떡이가 아들이라는 것을 알린 후 그 동안의 초음파 사진을 보여줬고, 이를 본 한다감의 부모는 딸이 엄마가 된다는 사실에 다시 한번 가슴 벅찬 감동을 느끼며 눈물을 글썽였다.한다감의 부모는 늦은 나이에 결혼한 딸이 부담을 느낄까 손주를 기다리고 있다는 내색을 하지 않았음을 밝혔다. 한다감의 엄마는 "네가 임신 소식을 전하는데 너무 벅차고 눈물이 핑 돌아서 말이 안 나왔다"라고 기적 같았던 순간을 회상하는가 하면, "찰떡아 건강하게 크고 엄마 힘들게 하진 마"라며 언제나 1순위인 딸에 대한 애정을 전했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr