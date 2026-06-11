이태환, 벌크업까지 했는데…감독관에 맞고 굴욕적인 퇴장(‘참교육’)

배우 이태환이 넷플릭스 시리즈 ‘참교육’에 특별출연했다.이태환은 지난 5일 공개된 넷플릭스 시리즈 ‘참교육’ 2화에서 구운하이텍고등학교의 3학년 통합 짱 장권혁 역으로 등장했다. 그는 짧은 등장에도 강렬한 인상을 남겼다.‘참교육’은 피해자의 편에 서서 학교를 바로잡는 교권보호국의 거침없는 활약을 그린 작품이다. 극 중 장권혁 역으로 분한 이태환은 학교를 장악한 반 조폭 형태의 일진 우두머리다.특히 이태환은 첫 등장부터 역할을 위해 시도한 과감한 벌크업으로 시선을 모았다. MZ 조폭 무리와 어우러진 그의 단단히 단련된 근육질 몸과 비주얼이 역할과 완벽한 조화를 이뤘다.이어 이태환은 오토바이를 탄 채 거칠게 학교 체육관으로 돌진하는 액션으로 강렬함을 더했다. 후배들의 동경 속에 들이닥친 장권혁은 감독관 나화진(김무열 분)을 향한 거침없는 도발과 숨 막히는 정면대결을 보였다.본격적으로 펼쳐진 액션 신에서도 이태환의 존재감이 돋보였다. 나화진과의 전면전 속에 이성을 잃고 사정없이 폭주하다 굴욕적으로 무너지는 장권혁의 감정선이 이태환의 연기와 만나 극대화됐다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr