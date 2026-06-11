지성이 선거에 나선다./사진제공=JTBC

지성이 선거에 나선다./사진제공=JTBC

JTBC 새 토일드라마 ‘아파트’ 지성이 선거에 나선다.오는 7월 11일 오후 10시 40분 첫 방송되는 ‘아파트’는 아파트 속 눈먼 돈을 접수하기 위해 입대의회장 선거에 출마한 오아시스파 전직 보스 박해강(지성 분)이 주민들과 함께 비리를 타파해 가는 이야기다.공개된 1차 티저 영상에는 엘리베이터 문이 열리자, 결연한 표정으로 등장한 박해강의 모습이 담긴다. 이어 박해강은 직접 운영하는 VIP 전용 불법 도박장을 배경으로 “돈 만들고 돈 받아내는데 아주 지독한 놈입니다”라는 말을 증명하는 추심에 돌입한다.“뒤지면 다 나온다”라는 말과 함께 몸을 날리는 액션의 박해강은 “제대로 안 뒤지고 협박부터 하는 건 아마추어지”라는 한 마디를 남겨 전설의 미수금 0% 오아시스파 전직 보스의 분위기를 풍긴다.이어 내복 차림을 한 채 옥상 아래로 추락할 위기에 놓인 도마뱀(김원해 분)은 “아파트에 눈먼 돈이 많아”라고 포효를 내뱉는다. 박해강과 그의 식구인 김경남(정순원 분), 장제길(황희 분), 큰둥이(김규원 분)는 아파트 관리비 고지서에서 ‘장기수선 충당금’을 찾아낸 후 “이 아파트에 100억이 있을까요?”라며 심각한 표정을 짓는다.이후 박해강은 강하리(하윤경 분), 식구들과 함께 핫핑크 선거 복장을 장착한 채 아파트 입대의회장 선거전에 나선다. 급기야 박해강은 선거 송에 맞춰 열혈 댄스까지 선보인다. 선거 전과는 달리 말쑥한 스타일의 박해강이 활짝 핀 표정으로 판사봉을 치며 “9800세대의 마음을 훔쳐야 하는 일이다”라는 말을 남겨 궁금증도 자아낸다.마지막으로 박해강이 식구들과 함께 “3개월, 딱 3개월 안에 장충금 접수하고 여길 뜬다”라고 경쾌한 경례를 보내는 장면이 엔딩을 장식했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr