김재중이 '박수무당'이 된 사연을 공개한다./사진제공=KBS2

김재중이 '박수무당'이 된 사연을 공개한다./사진제공=KBS2

김재중이 '박수무당'이 된 사연을 공개한다./사진제공=KBS2

김재중이 '박수무당'이 된 사연을 공개한다.11일 방송되는 KBS2 '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 가수 겸 배우 김재중의 근황이 공개된다. 최근 진행된 스튜디오 녹화에서 MC 붐은 김재중을 향해 "박수무당 김재중 씨"라고 소개했다. 예상치 못한 호칭에 스페셜 MC 홍지윤을 비롯한 출연진들은 "박수무당이요? 정말이요?"라며 놀라움을 감추지 못했다.김재중 옆에 있던 이연복 셰프 역시 "박수무당이 사람 홀리겠다. 비주얼로…"라고 말해 웃음을 자아냈다. 이후 김재중은 자신이 '박수무당'으로 불리게 된 이유를 직접 설명했고, 이를 들은 출연진들은 "그렇구나"라며 고개를 끄덕였다는 후문이다.이날 공개되는 VCR에는 김재중이 13년 절친 추성훈을 집으로 초대한 모습이 담긴다. 추성훈은 최근 김재중의 팬층이 넓어진 것에 대해 언급했고, 김재중은 "90세 팬이 직접 콘서트에 오셨다"며 "다 '편스토랑' 덕분"이라고 말했다.김재중은 최근 폭넓은 세대의 사랑을 받으며 '1090 아이돌'이라는 별명을 얻고 있다고. 이 과정에서 자신이 김재중 인기의 일등 공신이라고 주장하는 의외의 인물이 등장해 궁금증을 더한다.김재중의 '박수무당' 비하인드와 특별한 인연의 정체는 이날 오후 8시 30분 방송되는 '편스토랑'에서 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr